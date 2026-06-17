La inteligencia artificial podría ayudarte a crear un negocio, según empresarios

En los últimos meses, no son pocos los titulares que tienen como protagonista a la inteligencia artificial (IA), tanto por su impacto positivo como uno de los avances tecnológicos más importantes de los últimos tiempos, así como por el temor que genera en el terreno de lo laboral. No todo son malas noticias: algunos empresarios y economistas encontraron en esta herramienta una ventaja adicional: la creación de nuevas empresas.

Datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos muestran que los registros de nuevos negocios han alcanzado niveles históricos en los últimos años. De acuerdo con un análisis de Stripe Economics, buena parte de ese crecimiento proviene de emprendedores individuales.

De acuerdo con emprendedores consultados por CBS News, las nuevas plataformas de inteligencia artificial pueden ayudar a elaborar planes de negocio, investigar mercados, generar contenido publicitario, diseñar logotipos e incluso desarrollar páginas web o prototipos de productos.

“Puedes hacer cualquier cosa que te propongas. No hay nada que te lo impida”, declaró Chris Franco, emprendedor y fundador de la firma de marketing Woodridge Growth, al portal informativo. “En esta época, no hay excusa para no emprender un negocio”.

Para muchos especialistas, la principal ventaja de la IA es que reduce los costos y acelera procesos que antes requerían contratar personal o invertir miles de dólares.

“La inteligencia artificial está reduciendo drásticamente el costo de iniciar y gestionar un negocio”, afirmó Torsten Slok, economista jefe de Apollo Global Management. “Es más fácil redactar un plan de negocios con un modelo lingüístico amplio y utilizar agentes para realizar el trabajo”.

Según Slok, esto permite que profesionales de sectores como finanzas, consultoría o servicios legales puedan independizarse con mayor facilidad y competir con empresas más grandes.

Angela Lee, profesora de emprendimiento de la Escuela de Negocios de Columbia, lo resume de manera perfecta en una pregunta: “¿Pueden los fundadores contratar equipos más reducidos y lograr más con menos financiación gracias a la IA? Sin duda alguna”.

La académica recordó que en uno de sus primeros proyectos empresariales tuvo que gastar alrededor de $20,000 dólares para desarrollar un sitio web. Hoy, asegura, existen herramientas capaces de realizar tareas similares en cuestión de minutos.

La IA también está ayudando a quienes apenas comienzan a convertir una idea en una empresa. Desde orientación sobre cadenas de suministro hasta apoyo con trámites y documentación, las posibilidades son amplias.

Los negocios ya establecidos también están aprovechando estas herramientas. Albert Feldman, propietario de Sky Candle Co., utiliza inteligencia artificial para analizar ventas, planificar compras y organizar campañas de marketing.

“Nos ayuda a entender qué productos debemos producir más y cuáles debemos dejar de fabricar”, señaló Feldman. “Al aprovechar los datos históricos de ventas, sabemos cuántos recipientes de cera y fragancia necesitamos comprar, y nos ayuda a entenderlo todo”.

De hecho, a diferencia de los temores que genera la IA, algunos expertos creen que el surgimiento de nuevos negocios podría generar más puestos de trabajo en el futuro.

“Si una fracción de las nuevas ideas que se le ocurren a la gente llega a tener éxito, necesitarán empleo”, afirmó Slok. “Esto sugiere que la economía se está volviendo más dinámica y, en definitiva, la IA creará más puestos de trabajo“.

Somos privilegiados de vivir en una época con grandes avances tecnológicos. Sin aventurarnos a decir que es un hecho histórico como lo fue la Revolución Industrial, no cabe duda de que la inteligencia artificial llegó para quedarse. De alguna manera, es normal sentir temor por cómo afectará al empleo, pero el ser humano muestra que es su capacidad de adaptación la que lo mantiene vigente en la fuerza laboral. Lo que pase en el futuro y en tu porvenir depende más de ti que de una máquina.

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