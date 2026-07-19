Ladrones irrumpen en una residencia de Los Ángeles

Una residencia del distrito de Encino fue objetivo de los ladrones la madrugada de este domingo, delito que se encuentra bajo investigación del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió aproximadamente a la 1:00 a.m. de este domingo 19 de julio en la cuadra 4500 de Dempsey Avenue, en Encino.

Un portavoz del LAPD dijo que los oficiales acudieron a la vivienda, que se ubica en un vecindario residencial justo al sur de Ventura Boulevard, después de recibir reportes sobre varios sospechosos que allanaron una residencia.

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De acuerdo con una llamada que recibió el LAPD, presuntamente los hampones ingresaron a la casa a través de una puerta corrediza de vidrio de un dormitorio ubicado en la planta superior.

Informes preliminares no confirmados por las autoridades aseguraron que, en el momento en que ocurrió el allanamiento de morada, había una persona en el interior de la residencia, que escuchó a los sospechosos, por lo que se encerró en una habitación antes de llamar a la policía.

Cuando los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles llegaron al lugar, los hampones ya habían escapado.

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Se desconoce, por el momento, si los sospechosos tuvieron oportunidad de sustraer algo de valor de la residencia, sin que se tengan más detalles relacionados con este allanamiento de morada, incluida una descripción de los presuntos ladrones.

El incidente que ocurrió este domingo en Encino sucedió un día después de otro hurto que tuvo lugar la madrugada de este sábado en Studio City.

De acuerdo con las autoridades, en el caso de este sábado, los delincuentes hurtaron de una propiedad bienes con un valor estimado de $100,000 dólares.

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