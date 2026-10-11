Un hombre en scooter muere atropellado por dos vehículos que huyeron en Los Ángeles

Un hombre de unos 30 años, que se trasladaba en un scooter eléctrico, falleció la noche de este viernes 9 de octubre después de ser atropellado por dos vehículos que huyeron en el vecindario de Green Meadows, en Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que el accidente ocurrió aproximadamente a las 9:45 p.m. cuando la víctima cruzaba Broadway por el paso de peatones.

LAPD News: Vehicles Involved in a Hit-and-Run Collision

Result in the Death of a

Person Riding an Electric Scooter pic.twitter.com/wj9aSh1ik7 — LAPD PIO (@LAPDPIO) October 10, 2026

Los detectives del LAPD dijeron que el hombre fue atropellado primero por un automóvil que circulaba hacia el norte por Broadway y quedó atorado debajo del vehículo, por lo que fue arrastrado aproximadamente 700 pies (213 metros) antes de desprenderse.

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Posteriormente, la víctima fue arrollada por un segundo vehículo y volvió a ser arrastrada, en esa ocasión por 200 pies (61 metros), cerca de 83rd Street.

“Ambos vehículos escaparon del lugar sin detenerse a identificarse ni a prestar ayuda, como lo exige la ley”, dijo el LAPD en su comunicado.

Paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) respondieron a la emergencia y determinaron que el hombre había fallecido en el lugar.

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Hasta la mañana de este domingo, las autoridades no han proporcionado la identidad del hombre que murió atropellado por dos conductores que huyeron.

El LAPD informó que se tiene una recompensa permanente de hasta $50,000 dólares por información que ayude a las autoridades a identificar y arrestar a los responsables de incidentes tipo hit and run para que enfrenten a la ley por sus delitos.

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Si alguna persona tiene información sobre el doble atropello que ocurrió en el vecindario de Green Meadows, que se comunique con el oficial Cha o con el detective Elizarraraz, de la División de Tráfico del Sur del LAPD, al 323-421-2577.

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