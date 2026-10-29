Mujer arrestada por atropello con fuga en el que murió un hispano en Los Ángeles

Una mujer de 28 años fue arrestada como sospechosa de darse a la fuga tras un atropello en el que falleció un hispano de 16 años y dejó a la hermana de la víctima, de 14 años, gravemente herida, el martes 22 de septiembre de 2026 en el vecindario de Hyde Park, en el sur de Los Ángeles.

Raygine Evans, la presunta conductora en el incidente tipo hit and run, fue arrestada aproximadamente a las 10:30 a.m. de este miércoles 28 de octubre por detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Tras su detención, Evans fue fichada bajo sospecha de asesinato y se encuentra bajo custodia con una fianza de más de $3 millones de dólares, de acuerdo con los registros de reclusos del Departamento de Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD).

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Evans fue arrestada en relación con el atropello con fuga en el vecindario de Hyde Park, donde falleció Hernán Martínez, de 16 años, y su hermana Vicky Martínez, de 14 años, sufrió graves heridas.

Las autoridades dijeron que, aproximadamente a las 9:30 p.m. del 22 de septiembre, Hernán y Vicky caminaban rumbo a su casa acompañados por su madre, cuando fueron atropellados en el momento en que cruzaban en la intersección de 10th Avenue y 60th Street.

De acuerdo con los investigadores, los jóvenes hispanos fueron arrollados por un automóvil Nissan Sentra azul modelo 2025 que circulaba a gran velocidad en dirección este por 60th Street.

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Según la cadena KTLA, se calcula que el vehículo sospechoso, en el momento en que ocurrió el atropello, circulaba a una velocidad de 80 millas por hora (128 km/h) por una zona residencial.

Los servicios de emergencia confirmaron que Hernán falleció en el lugar del percance, mientras que su hermana fue trasladada a un hospital para recibir tratamiento médico por sus lesiones.

El LAPD informó que la persona que conducía el Nissan Sentra escapó del lugar sin brindar ninguna ayuda a las víctimas. Después de una investigación, se identificó a Evans como la presunta conductora responsable, por lo que fue detenida.

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“Cuando la atrapamos, no mostró ningún remordimiento. Algunas personas se sienten aliviadas de haber sido capturadas. Piensan: ‘Ahora, la persecución terminó'”, declaró el detective Ryan Moreno, del LAPD, la mañana de este jueves durante una conferencia de prensa.

“Pero, a veces, te encuentras con personas que ni siquiera se inmuta, simplemente dice: ‘Da igual’. Y es triste ver que un ser humano que le quitó la vida a otro pueda ser tan despreciable, sin mostrar la menor empatía”, agregó Moreno.

Los familiares de Hernán y Vicky aseguraron sentirse aliviados de que la presunta conductora responsable ya no se encuentre en las calles.

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“Es increíble ver cómo todos se unieron y ayudaron a que la encarcelan. Es un gran alivio para mi hermana y mi madre. Nada va a devolverle a Hernán, pero saber que ya no está en la calle ayudará a mi familia a vivir un poco más tranquila”, dijo Eliseo Martínez, hermano de Hernán.

En relación con el estado de salud de Vicky, los familiares informaron que la joven de 14 años permanece hospitalizada, mencionado que las lesiones que sufrió en el atropello eran muy graves.

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