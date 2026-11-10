Tres muertos por choque de vehículo contra puesto de comida en Los Ángeles

Tres personas fallecieron y tres más resultaron heridas después de que un automóvil se estrelló contra un puesto de comida la tarde de este martes en North Hollywood.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) informó que el percance ocurrió aproximadamente a las 5:55 p.m. cerca de la estación de Metro de North Hollywood, en la cuadra 5300 de North Lankershim Boulevard, en la intersección con Chandler Boulevard.

LAPD News – On Nov. 10, 2026, at 5:55 p.m., a white SUV struck at least five pedestrians at Lankershim Blvd. and Chandler Blvd.



Three pedestrians died. The driver was hospitalized in critical condition.



The investigation is ongoing. Updates to follow. — LAPD PIO (@LAPDPIO) November 11, 2026

Los servicios de emergencia dijeron que tres personas fallecieron en el lugar del accidente, mientras que otras tres víctimas, entre ellas el conductor, tuvieron que ser trasladadas a un hospital. Se reportaban en estado crítico.

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Al parecer, en el incidente estuvo involucrado un vehículo SUV blanco, que quedó detenido en la acera, donde estaba instalado el puesto de comida.

El conductor tuvo que ser rescatado del vehículo por los bomberos. Más tarde, estaba consciente y hablando con los rescatistas mientras lo colocaban en una silla de ruedas, antes de ser trasladado al centro médico.

De acuerdo con los informes, el SUV se impactó contra el puesto de comida, donde atropelló a los cinco peatones. Se observaron restos del percance en el lugar, que es muy concurrido por los usuarios de autobuses y trenes de Metro.

El percance ocurrió cerca de la estación de Metro de North Hollywood. Crédito: David Swanson | AP

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Inicialmente, el LAFD clasificó el incidente como una colisión de tráfico de grandes proporciones, lo que provocó una gran respuesta de servicios de emergencia, con varios camiones de bomberos, ambulancias de rescate y unidades médicas especializadas.

En una actualización informativa, el LAFD dijo que el vehículo estuvo involucrado en un impacto contra peatones en circunstancias que no estaban confirmadas.

Hasta la noche de este martes, las autoridades no habían identificado a las tres personas que fallecieron ni sus edades respectivas.

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El Departamento de Policía de Los Ángeles mantiene en curso una investigación para determinar las circunstancias relacionadas con este atropello, sin que se tenga el reporte de personas arrestadas.

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