Protesta ciclista en Los Ángeles exige calles más seguras

Alrededor de 1,000 ciclistas protestaron la noche del viernes con una marcha simbólica de Koreatown al centro de Los Ángeles para exigir calles más seguras tras los fallecimientos registrados en recientes accidentes de tráfico en Los Ángeles.

La protesta, organizada por LA Critical Mass, se llevó a cabo aproximadamente a las 7:30 p.m. del 25 de septiembre en la intersección de Wilshire Boulevard y Western Avenue, con un recorrido de 10 millas (16 kilómetros) hasta Gloria Molina Grand Park, frente a la sede del Ayuntamiento de Los Ángeles.

La reunión se presenta como la mayor marcha ciclista comunitaria de Estados Unidos. El grupo organiza una rodada el último viernes de cada mes, pero en esta ocasión se convirtió en una manifestación por la seguridad vial.

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“Ya basta. Estamos hartos. Queremos calles más seguras, y las queremos ya“, declaró la presidenta de LA Critical Mass, Lisa Lundie.

Los organizadores dijeron que la protesta simbólica en el Gloria Molina Grand Park duró 220 segundos, un segundo por cada persona que ha fallecido como consecuencia de los accidentes viales en 2026.

Una de las recientes víctimas fue Hernán Martínez, de 16 años, quien fue atropellado la noche del 22 de septiembre de 2026 por los ocupantes de un Nissan Sentra azul, que se dieron a la fuga tras el atropello, que ocurrió en el vecindario de Hyde Park.

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Familiares del adolescente hispano se pronunciaron antes de la marcha ciclista de la noche de este viernes en Koreatown.

“Esta ciudad necesita un cambio, porque mi hermano no es el primero y, tristemente quiero decir, no va a ser el último”, expresó el hermano de Hernán, Eliseo Martínez Hernández.

Durante la protesta de este viernes también se llevó a cabo un homenaje en memoria de Benjamín Montalvo, ciclista que falleció en 2020.

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“Fue atropellado y murió por un conductor ebrio que, además, estaba enviando mensajes de texto, y lo dejó morir en la calle”, dijo la madre de Benjamín, Kellie Montalvo.

Durante la protesta, el grupo de ciclistas también rindió homenaje a Daniel Castillo y Gage Weida, víctimas fatales del accidente en el que la conductora de una camioneta SUV se estrelló contra un autobús de Metro en Chatsworth.

“De Soto Avenue, donde el autobús fue impactado, es una de las vialidades con mayor índice de lesiones en la ciudad de Los Ángeles y, sin embargo, no se ha hecho nada al respecto”, expresó el presidente de Streets Are For Everyone, Damian Kevitt.

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LA Critical Mass y SAFE están entre las 43 organizaciones que presentaron a principios de este mes una carta al Ayuntamiento de Los Ángeles y a la alcaldesa Karen Bass para solicitar la declaración de estado de emergencia local, con la propuesta de cinco estrategias generales para abordar la seguridad vial.

“¿Y saben qué pasó después? Nada. Silencio absoluto”, aseguró el presidente de Streets Are For Everyone.

La protesta ciclista de este viernes ocurrió el mismo día en que el gobernador Gavin Newsom promulgó cuatro leyes destinadas a frenar el aumento de los decesos por accidentes de tránsito relacionados con el consumo del alcohol.

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