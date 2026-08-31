Hispana muere en choque causado por conductora ebria en Los Ángeles

Una hispana, madre de dos hijos, falleció al verse involucrada en un accidente ocasionado por una presunta conductora bajo los efectos del alcohol, la madrugada de este viernes en el área de Koreatown, en Los Ángeles.

Ittai Rodríguez, de 33 años, conducía por Ardmore Avenue, en el área de Koreatown, para entregar un pedido de comida cuando su vehículo fue golpeado por una camioneta Mercedes-Maybach, conducida a gran velocidad por una mujer que se sospecha estaba alcoholizada.

Debido a la fuerza del impacto de la camioneta, Rodríguez perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un poste.

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El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que la conductora de la camioneta Mercedes-Maybach fue detenida y fichada bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.

La noche de este domingo, familiares y amigos de Rodríguez llevaron a cabo una vigilia de veladoras en el lugar del accidente en memoria de la madre hispana.

Visiblemente conmocionados por la pérdida, los asistentes soltaron globos plateados y blancos para recordar a Ittai y exigir que se haga justicia.

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El hermano de Rodríguez, Alexis Serrano, dijo que tuvo conocimiento del percance por una notificación de la aplicación Citizen, cuando una persona intentaba transmitir en vivo desde el lugar donde los equipos de emergencia trabajaban para salvar a su hermana.

“Alguien estaba transmitiendo en vivo desde la esquina, y vi cómo la sacaban. Fue duro enterarse así, de esa manera. Una notificación en mi teléfono, tuve que hacer clic y ver a mi hermana tratando de volver a la vida”, expresó Serrano.

De acuerdo con sus familiares y amistades cercanas, la madre hispana se había graduado recientemente de una escuela de cocina, recibió dos ofertas de trabajo y había comprado un vehículo nuevo una semana antes del accidente.

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Pedazos de los vehículos todavía permanecían la noche de este domingo en el lugar donde ocurrió el accidente, en Koreatown.

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