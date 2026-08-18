Dos estudiantes de preparatoria de San Bernardino fallecen en accidente vehicular

Dos mujeres estudiantes, que acababan de comenzar su último año de preparatoria, fallecieron en un accidente vehicular que ocurrió la noche del 14 de agosto en la ciudad de Victorville, en el condado de San Bernardino.

La Patrulla de Caminos de California (CHP) dijo que el percance fue ocasionado por un Dodge Charger y un Chevy Camaro, que circulaban a gran velocidad por Ridgecrest Road, cerca de Elmwood Drive.

Según la CHP, las dos estudiantes, identificadas como Isabell DeLang, de 16 años, y Maddalyn Dailey, de 17, viajaban en un Acura TL. Giraron hacia la intersección, donde tuvieron la colisión con los otros dos vehículos.

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Los oficiales de la CHP dijeron que el impacto fue tan fuerte que el Acura se partió por la mitad, causando la muerte de las dos estudiantes.

Isabell y Maddalyin, conocidas por sus seres queridos como “Izzy” y “Maddy”, eran amigas desde la escuela primaria y estudiaban en la Sultana High School.

El padre de Maddalyn, Dustin Dailey, dijo que tuvo su última conversación con su hija momentos antes de que saliera de su casa para llevar a Isabell a su casa y regresar a tiempo para la cena.

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“Se fue. Oí que cerraba la puerta del garaje y, al cabo de un minuto, escuché el impacto y lo supe al instante. Es una trampa mortal, porque no hay señales”, expresó.

La madre de Isabell, Megan DeLand, dijo que todavía no puede aceptar la pérdida repentina de su hija por el accidente. Mencionó que acababa de recibir las fotos de graduación de Isabell cuando se enteró del percance automovilístico.

“Desde que sucedió, cada día me cuesta mucho sobrellevarlo. No he ido a trabajar ni he salido de casa“, reconoció Megan.

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Los familiares dijeron que Isabell y Maddalyn eran amigas entrañables.

“Ella (Maddalyn) y su amiga Isabell eran amigas inseparables“, expresó Dustin Dailey.

La Patrulla de Caminos de California informó que el conductor del Dodge Charger permaneció en el lugar del accidente y cooperó con los oficiales en las investigaciones. Posteriormente, el sujeto, cuya identidad no fue publicada, fue arrestado por homicidio vehicular con negligencia grave.

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El conductor del Chevy Camaro se dio a la fuga y, hasta la tarde de este lunes, no había sido localizado. Las autoridades no han proporcionado una descripción de dicha persona.

Los investigadores de la CHP tienen la creencia de que los conductores del Dodge Charger y del Chevy Camaro se conocen.

Incluso, los oficiales dijeron que el conductor que se dio a la fuga dejó a su hijo en el lugar donde ocurrió el percance, sin mencionar su edad.

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Algunos vecinos del área donde ocurrió el incidente no descartaron que los dos conductores pudieran haber estado compitiendo en una carrera callejera ilegal, posibilidad que no ha sido confirmada ni descartada por las autoridades.

En el lugar del accidente se instaló un memorial en honor de las dos jóvenes estudiantes, sitio al que acuden miembros de la comunidad para colocar velas y flores.

La Sultana High School anunció que sus actividades extracurriculares serían pospuestas por respeto a las dos estudiantes.

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“La pérdida de estas jóvenes brillantes deja un profundo vacío en nuestros planteles y en toda la comunidad”, dijo el Distrito Escolar Unificado de Hesperia (HUSD) en un comunicado.

“Toda la familia del HUSD lamenta su pérdida y enviamos nuestras más sinceras condolencias a las familias, amigos y seres queridos de las estudiantes que perdimos”, añadió el distrito escolar.

Amistades de las estudiantes crearon dos páginas de GoFundMe, en memoria de Isabell DeLang, así como de Maddalyn Dailey, para ayudar a sus respectivas familias con los pagos de los servicios funerarios y conmemorativos.

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