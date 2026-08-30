Hombre acusado de asesinato por choque en San Bernardino

Un residente de Apple Valley fue acusado de dos cargos de asesinato por el accidente vehicular, presuntamente relacionado con carreras callejeras, en el que fallecieron dos estudiantes de último año de preparatoria, informó este viernes la fiscalía del condado de San Bernardino.

Terry Lamar Easter, de 50 años, conducía a una velocidad de hasta 117 millas por hora (188 km/h) en el momento en que impactó el automóvil Acura, en el que viajaban las dos adolescentes, el 14 de agosto, en Victorville.

The San Bernardino County DA’s Office has charged Terry Lamar Easter, 50, of Apple Valley, with two counts of murder after an alleged street-racing crash in Victorville killed two teenage best friends, ages 16 and 17.



Easter allegedly reached 117 mph, had his 8-year-old child in? pic.twitter.com/c0MnPKt6S5 — San Bernardino County District Attorney's Office (@sbcountyda) August 28, 2026

La Patrulla de Caminos de California (CHP) dijo que un Chevrolet Camaro amarillo y un Dodge Charger negro viajaban a exceso de velocidad cuando impactaron al Acura, vehículo que quedó partido por la mitad, cerca de la intersección de Ridgecrest Road y Elmwood Drive.

Sigue leyendo: Oficial de CHP herido en accidente con presunto conductor ebrio en Ventura

De acuerdo con los fiscales, tras el accidente, Easter escapó del lugar, sin importarle abandonar a su hijo de 8 años, quien viajaba como pasajero en su vehículo.

Las víctimas fueron identificadas como Maddalyn Dailey, de 17 años, e Isabell DeLang, de 16. Las dos adolescentes cursaban el último año en la Sultana High School.

En un comunicado de prensa, el fiscal de distrito del condado de San Bernardino, Jason Anderson, aseguró que no fue un accidente cualquiera.

Sigue leyendo: Waymo reporta accidente de taxi autónomo en Los Ángeles

“Las carreras callejeras a 117 millas por hora son una decisión deliberada y extraordinariamente peligrosa que acabó con la vida de dos jóvenes mejores amigas, exponiendo a su propio hijo de 8 años a ese peligro y abandonándolo tras el accidente para huir del lugar“, declaró Anderson.

Además de los dos cargos de asesinato, Easter también enfrenta un cargo de crueldad intencional contra un menor y otro por participar en una carrera de velocidad con vehículos motorizados.

De acuerdo con los fiscales, se espera que el acusado comparezca este lunes 31 de agosto en el Tribunal Superior de Victorville.

Sigue leyendo: Bombero de Los Ángeles fallece en accidente vehicular mientras estaba fuera de servicio

Por el accidente, las autoridades realizaron cinco detenciones, pero, al menos, tres personas cooperaron con los investigadores. Posteriormente, fueron puestas en libertad.

Sigue leyendo:

· Conductor ebrio escapa tras accidente automovilístico mortal en Los Ángeles

· Hispano de 21 años acusado de homicidio vehicular en Orange

· Jóvenes hispanos, las víctimas de trágico choque en Exposition Park