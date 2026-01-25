Hispano de 21 años acusado de homicidio vehicular en Orange

Un hispano de 21 años fue acusado este viernes de homicidio vehicular grave y de evadir a un oficial de policía con resultado de muerte tras estar involucrado en una persecución policial que terminó en un accidente en el que falleció otro automovilista en Placentia, en el condado de Orange.

Darwin Felipe Bahamon Martínez no se declaró culpable o no culpable de los dos delitos graves durante su comparecencia formal del viernes, que se reprogramó para este miércoles 28 de enero en el Centro de Justicia Norte, en Fullerton.

De acuerdo con las autoridades, la persecución policial comenzó aproximadamente a las 7:40 p.m. del miércoles 21 de enero cerca de la intersección de Miraloma Avenue y Lawrence Avenue, en Anaheim.

Sigue leyendo: Luto en Los Ángeles: marine hispano y su novia mueren en accidente

Los policías que patrullaban la zona vieron al hispano, quien viajaba en un Jeep Gladiator oscuro, cuando conducía de forma imprudente y estaba a punto de causar una colisión contra un vehículo que estaba estacionado.

Cuando el sospechoso casi choca contra el vehículo policial, los oficiales le marcaron una parada. Sin embargo, el hispano pisó el acelerador y se alejó en el momento en que los policías se acercaban al Jeep.

“Los oficiales regresaron a su vehículo patrulla, activaron las luces de emergencia y la sirena e intentaron realizar una segunda parada policial; sin embargo, el conductor no cedió el paso y se produjo una persecución“, dijo el Departamento de Policía de Anaheim en un comunicado.

Sigue leyendo: Dos muertos y tres niños hospitalizados deja choque en San Bernardino

Según las autoridades, la persecución se prolongó durante unos tres minutos, hasta que Martínez colisionó contra un conductor inocente que viajaba en un automóvil Honda en la intersección de Madison Avenue y Bradford Avenue, en Placentia.

Debido al choque, uno de los vehículos se impactó contra una camioneta Dodge, que iba en dirección este por Madison Avenue.

Oficiales del Departamento de Policía de Placentia, que no estaban involucrados en la persecución del conductor hispano, llegaron al lugar del accidente y solicitaron la presencia de unidades del Departamento de Bomberos y Seguridad Humana de Placentia.

Sigue leyendo: Policía arresta a hispano que baleó a conductor tras atropello en East Hollywood

“El conductor del Honda, un residente de Placentia de 59 años, fue declarado muerto en el lugar“, informó el Departamento de Policía de Placentia en un comunicado de prensa.

Una mujer de 83 años, que conducía la camioneta Dodge, fue trasladada a un hospital con lesiones leves que no ponían en peligro su vida.

El conductor hispano fue arrestado en el lugar del accidente y fichado por los dos delitos graves de los que se le acusa.

Sigue leyendo: Fiscales de Los Ángeles acusan de 74 delitos al hombre que atropelló a decenas frente a un nightclub

Los investigadores del accidente no han informado si el alcohol o las drogas pudieron ser factor para que ocurriera el percance.

Sigue leyendo:

· Niño y abuela hispanos mueren en choque en sentido contrario por conductor ebrio en Los Ángeles

· Terrible accidente en Santa Clarita ocasiona la muerte de tres hombres y manda al hospital a dos personas en estado crítico

· Video del fatal atropello a mujer en patineta es divulgado por la Policía de Los Ángeles