Waymo reporta accidente de taxi autónomo en Los Ángeles

Un vehículo autónomo de la empresa Waymo se vio involucrado en un accidente de tránsito, que ocurrió la madrugada de este domingo en el vecindario de Pico-Union de Los Ángeles, percance por el que dos personas tuvieron que ser hospitalizadas.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) informó que el accidente ocurrió aproximadamente a las 5:45 a.m. de este domingo en la cuadra 1000 de Venice Boulevard.

Paramédicos del LAFD atendieron el incidente y trasladaron a un hospital a las dos personas lesionadas en el accidente.

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La empresa Waymo confirmó que uno de sus taxis sin conductor estuvo implicado en un accidente en Pico-Union.

Un portavoz del servicio de taxis sin conductor mencionó que una de las víctimas hospitalizadas era un peatón que empujaba un carrito.

“Un vehículo de Waymo circulaba en dirección este a aproximadamente 27 millas por hora (43 km/h) por Venice Boulevard, entre South Union Avenue y Toberman Street, cuando fue impactado por un sedán azul“, dijo el portavoz de la empresa de taxis autónomos.

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“El sedán circulaba en sentido contrario a una velocidad de entre 47 y 50 millas por hora (76 y 80 km/h) y atropelló a un peatón con un carrito fuera de un paso de peatones a aproximadamente 42 millas por hora (68 km/h) antes de desviarse hacia el carril contrario e impactar el vehículo de Waymo”, añadió.

La empresa de transporte de taxis sin conductor aseguró que está coordinando con los servicios de emergencia en la investigación del percance de este domingo. No informó si en su vehículo viajaba alguna persona en el momento del percance.

Un video grabado en el lugar del accidente, publicado en la aplicación Citizen, mostró los escombros de los vehículos que quedaron esparcidos por la carretera, así como una silla de ruedas en medio del camino.

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Al parecer, cuando ocurrió el accidente, en uno de los vehículos involucrados viajaba un bebé. Todo indica que el menor no sufrió ninguna herida, ya que en el video se observó que estaba recostado en un cochecito.

Ni el Departamento de Bomberos ni la empresa Waymo proporcionaron información sobre la condición de salud de las dos personas hospitalizadas.

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