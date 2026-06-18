Desafían a Tesla y Waymo con su propia flota de robotaxis

La carrera por el transporte autónomo acaba de sumar un nuevo contendiente de peso. Mobileye, una compañía reconocida por desarrollar tecnologías de asistencia a la conducción para numerosos fabricantes de automóviles, decidió dar un paso mucho más ambicioso y entrar directamente al negocio de los robotaxis.

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La firma, que forma parte de Intel, ya no quiere limitarse a suministrar sistemas y componentes a terceros.

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Su objetivo ahora es operar una flota propia de vehículos sin conductor y competir de forma directa con empresas que llevan ventaja en este segmento, como Waymo y Tesla.

Cambio de estrategia con grandes aspiraciones

Durante años, Mobileye construyó su reputación gracias a sus sistemas de visión computacional y tecnologías ADAS presentes en vehículos de distintas marcas. Esa experiencia acumulada en millones de kilómetros recorridos le ha permitido perfeccionar sus soluciones de conducción autónoma.

Ahora la compañía considera que llegó el momento de aprovechar todo ese conocimiento para ofrecer un servicio propio.

Para ello utilizará Moovit, la plataforma de movilidad que controla actualmente, como herramienta para gestionar reservas, viajes y atención a los usuarios.

El plan contempla miles de vehículos

La hoja de ruta de Mobileye es bastante ambiciosa. El proyecto arrancaría en 2027 con una flota cercana a los 100 robotaxis en una ciudad estadounidense que todavía no ha sido anunciada.

Si los resultados acompañan, la empresa pretende expandirse de manera acelerada hasta alcanzar aproximadamente 17,000 vehículos autónomos en un plazo de cinco años. Esa cifra revela la magnitud de la apuesta y la confianza que tiene la compañía en el crecimiento de este mercado.

Mobileye. Crédito: Mobileye. Crédito: Cortesía

Amnon Shashua, CEO de Mobileye, sostiene que la transformación del transporte apenas está comenzando y que los robotaxis pueden modificar por completo la forma en que las personas se desplazan dentro de las ciudades.

El vehículo sigue siendo una incógnita

Uno de los aspectos que todavía no ha sido aclarado es qué modelo formará parte de la futura flota. La empresa únicamente confirmó que trabajará junto a fabricantes especializados en plataformas para conducción autónoma.

Algunas informaciones apuntan a que una versión adaptada del crossover eléctrico Ora iQ, desarrollado por Great Wall Motors, podría estar entre las opciones consideradas para el proyecto, aunque por ahora no existe una confirmación oficial.

La entrada de Mobileye se producirá en un escenario donde varios competidores ya cuentan con experiencia real en las calles. Waymo opera servicios comerciales en ciudades como San Francisco, Los Ángeles y Phoenix, mientras que Tesla ha comenzado a desplegar sus propios robotaxis en Austin.

Por ese motivo, Mobileye deberá demostrar rápidamente que su tecnología puede ofrecer niveles de seguridad, fiabilidad y eficiencia comparables a los de los líderes actuales.

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