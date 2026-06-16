El auto más vendido del mundo no es eléctrico ni es Tesla

Cada vez que se habla del futuro del automóvil, los vehículos eléctricos suelen acaparar la atención. Sin embargo, la realidad del mercado global cuenta una historia algo diferente.

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Los compradores siguen apostando por soluciones que combinan eficiencia, practicidad y autonomía sin depender exclusivamente de una batería.

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Esa preferencia queda reflejada en los últimos datos de ventas mundiales publicados en junio. Contra lo que muchos podrían imaginar, el vehículo más vendido del planeta en lo que va de 2026 no es un Tesla ni tampoco un modelo totalmente eléctrico.

El gran protagonista es el Toyota RAV4, un SUV que continúa acumulando éxitos comerciales y que se ha convertido en la referencia mundial dentro de su categoría.

Un líder que se mantiene firme

Según las cifras conocidas hasta ahora, el RAV4 concentra el 2.5% de la cuota mundial dentro del mercado SUV. Esa participación le permite ubicarse por delante del Tesla Model Y, que alcanza el 2.4%, y también del Honda CR-V, que registra el 1.8%.

La ventaja puede parecer pequeña, pero demuestra la fortaleza de una fórmula que sigue funcionando en numerosos mercados alrededor del mundo.

La apuesta híbrida sigue convenciendo

Uno de los factores clave detrás del éxito del RAV4 es su sistema de propulsión híbrido convencional. Muchos usuarios valoran la posibilidad de reducir el consumo de combustible sin modificar sus hábitos de conducción o depender de puntos de carga.

A ello se suma una autonomía cercana a los 800 kilómetros, una cifra que continúa siendo muy atractiva para quienes realizan trayectos largos o buscan máxima versatilidad en el día a día.

Probamos la Toyota RAV4 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Los SUV dominan el mercado

El éxito del Toyota también refleja una tendencia más amplia. Los SUV continúan siendo los favoritos de millones de conductores gracias a su combinación de espacio, comodidad y capacidad para adaptarse a distintos usos.

Actualmente, este tipo de vehículos representa cerca del 45% de todas las matriculaciones realizadas a nivel mundial.

El dato confirma que los consumidores siguen priorizando modelos multifuncionales capaces de responder tanto a las necesidades familiares como a los desplazamientos diarios.

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