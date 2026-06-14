Les queda poco: modelos históricos que se despedirán en 2027

Cada vez son más las marcas que revisan a fondo sus portafolios para decidir qué modelos merecen una nueva generación y cuáles deben quedar en el pasado.

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El resultado es una larga lista de vehículos que pronto abandonarán los concesionarios y no formarán parte de la oferta para 2027.

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La tendencia afecta a prácticamente todos los segmentos. Hay SUV familiares, sedanes tradicionales, deportivos de alto desempeño e incluso algunos modelos de lujo que parecían tener un lugar asegurado dentro de sus respectivas marcas.

Una despedida para nombres muy conocidos

Entre los vehículos que no continuarán como año modelo 2027 aparecen nombres con una larga trayectoria en la industria. Modelos como el Acura RDX, Ford Escape, Nissan Altima, Subaru Legacy y Volkswagen Arteon figuran entre las bajas más llamativas.

La lista también incluye propuestas más exclusivas como el Audi RS7, BMW Serie 8, BMW Z4, Lexus LC, Lexus RC, Jaguar F-Pace y Maserati Ghibli. Algunos de ellos representan el final de una generación, mientras que otros podrían desaparecer sin un sucesor directo.

Tampoco seguirán adelante vehículos como el Mitsubishi Mirage, Cadillac CT4, Volvo S60, Toyota Prius V y Chrysler Voyager. Además, varias versiones electrificadas y configuraciones específicas quedarán fuera de los planes futuros de sus fabricantes.

El mercado está cambiando rápidamente

Las decisiones no obedecen únicamente a una cuestión de ventas. Los fabricantes están concentrando recursos en modelos con mayor rentabilidad y en tecnologías que les permitan afrontar los desafíos de los próximos años.

La electrificación juega un papel importante en este proceso. Muchas marcas consideran que mantener ciertos productos resulta cada vez menos atractivo frente a la posibilidad de desarrollar nuevos SUV, crossovers o vehículos eléctricos con mejores perspectivas comerciales.

Por ese motivo, algunos modelos muy reconocidos terminan sacrificados pese a contar con una base de seguidores fieles.

Los autos premium tampoco se salvan

La reestructuración alcanza incluso a los fabricantes de lujo. El adiós de vehículos como el BMW Serie 8, el Audi RS7, el Lexus LC o el Jaguar F-Pace demuestra que el prestigio de un nombre no siempre garantiza su continuidad.

Las preferencias de los compradores han cambiado considerablemente. Hoy gran parte de la demanda se concentra en SUV y crossover, lo que deja menos espacio para cupés, grandes sedanes y deportivos de nicho.

En varios casos, estas despedidas podrían abrir la puerta a modelos electrificados o a propuestas completamente nuevas que respondan mejor a las exigencias actuales del mercado.

Qué significa para los compradores

Para quienes están pensando en adquirir uno de estos vehículos, la noticia puede tener dos lecturas. Por un lado, es posible encontrar promociones interesantes mientras las marcas liquidan las últimas unidades disponibles.

Por otro, conviene analizar aspectos como la disponibilidad futura de piezas, el soporte técnico y el comportamiento del valor de reventa. Cada caso será diferente dependiendo de la marca y del volumen de producción que haya tenido el modelo.

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