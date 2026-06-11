GM simplifica la carga pública de autos eléctricos en EE.UU.

Quienes conducen un vehículo eléctrico conocen bien una de las molestias más frecuentes fuera de casa. Encontrar una estación disponible, descargar aplicaciones distintas, crear cuentas y gestionar varios métodos de pago puede convertir una simple recarga en una tarea innecesariamente compleja.

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Con esa realidad en mente, General Motors presentó Energy Pass, una nueva herramienta digital diseñada para centralizar la experiencia de carga pública.

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La idea es sencilla. Desde una sola aplicación, los usuarios podrán localizar estaciones, iniciar la carga y realizar pagos sin necesidad de saltar entre diferentes plataformas.

Una sola puerta de entrada para varias redes

La propuesta busca eliminar buena parte de la fragmentación que caracteriza actualmente a la infraestructura de carga en Estados Unidos. En lugar de depender de múltiples aplicaciones, los propietarios de vehículos eléctricos de la compañía tendrán acceso a distintas redes desde el ecosistema digital de GM.

Entre los operadores compatibles figuran Tesla Superchargers, Electrify America e IONNA. La empresa también prevé incorporar EVgo y ChargePoint. Esto permitirá que los conductores de modelos eléctricos de Chevrolet, Cadillac y GMC gestionen gran parte de sus recargas públicas desde un único lugar.

Más allá de la comodidad, la iniciativa apunta a resolver uno de los factores que todavía generan dudas entre quienes evalúan dar el salto a la movilidad eléctrica.

El papel clave de Tesla y el estándar NACS

La llegada de Energy Pass coincide con otro movimiento importante dentro de la industria norteamericana. General Motors confirmó que los nuevos vehículos eléctricos totalmente rediseñados para el año modelo 2027 incorporarán de fábrica el conector NACS.

Esta decisión facilitará el acceso a la extensa red de cargadores de Tesla y ampliará las opciones disponibles para los conductores. En la práctica, representa un paso más hacia una mayor compatibilidad entre fabricantes e infraestructura.

Energy Pass de General Motors. Crédito: General Motors. Crédito: Cortesía

Aunque el lanzamiento parece reciente, la estrategia llevaba tiempo gestándose. En marzo de 2025 ya se había conocido el registro de la marca Energy Pass para servicios relacionados con carga y pagos en redes de terceros.

Mucho más que una aplicación

Energy Pass forma parte de una visión más amplia impulsada por GM Energy, la división creada para desarrollar soluciones energéticas alrededor del vehículo eléctrico.

La compañía también trabaja en tecnologías que permiten a los autos devolver energía a la red eléctrica cuando sea necesario. Según GM, actualmente circulan más de 250,000 vehículos eléctricos con capacidad bidireccional en Estados Unidos, una cifra que podría suministrar energía suficiente para aproximadamente 120,000 hogares durante una semana.

Además, la empresa mantiene proyectos piloto junto a PG&E en California y DTE en Michigan para evaluar cómo estos vehículos pueden apoyar la red durante los momentos de mayor demanda.

Una experiencia más simple para impulsar la adopción

Para muchos usuarios, el principal atractivo de Energy Pass será la facilidad de uso. Si cumple con lo prometido, las recargas durante un viaje serán mucho más intuitivas y previsibles.

En un mercado donde la infraestructura sigue siendo determinante para el crecimiento de los vehículos eléctricos, simplificar la experiencia puede resultar tan importante como aumentar la autonomía o mejorar el rendimiento de un nuevo modelo.

GM parece convencida de ello. Su objetivo es que recargar un auto eléctrico deje de sentirse como un proceso técnico y pase a formar parte de la rutina diaria de cualquier conductor.

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