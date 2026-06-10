Los Robotaxis de Tesla ya recorren Texas sin conductor

Moverse por Austin a bordo de un vehículo sin conductor ya no es una experiencia reservada para unos pocos sectores de la ciudad. Tesla decidió ampliar significativamente el alcance de su servicio de Robotaxis y ahora sus unidades autónomas pueden circular por toda el área metropolitana de la capital texana.

Lee también: Prueba a fondo: análisis total del Toyota Corolla Cross HEV 2026

La expansión representa uno de los movimientos más importantes de la compañía en materia de movilidad autónoma. Hasta hace poco, los recorridos estaban limitados a determinadas zonas, pero la nueva actualización permite que los vehículos operen en una superficie mucho más amplia y conecten puntos clave de la ciudad.

Puedes leer: Toma nota: esto cuesta blindar un vehículo en Estados Unidos

Entre los sectores incorporados destacan importantes corredores viales, barrios periféricos y el acceso al Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom. Esto aumenta las posibilidades de uso para los residentes y visitantes que buscan una alternativa de transporte basada en inteligencia artificial.

Un territorio cada vez más amplio

La ampliación del área de operación marca el quinto crecimiento de la red desde el inicio de las pruebas realizadas en 2025. Gracias a esta actualización, los vehículos pueden desplazarse por sectores que anteriormente estaban fuera de los límites autorizados, incluyendo zonas céntricas de alta complejidad para la conducción.

Para Tesla, cada nuevo kilómetro recorrido supone una oportunidad de recopilar información valiosa sobre el comportamiento del sistema en situaciones reales de tráfico. La empresa busca perfeccionar sus algoritmos en escenarios cada vez más exigentes.

La expansión también refuerza la apuesta de Elon Musk por convertir a Texas en una de las bases principales para el desarrollo de la conducción autónoma en Estados Unidos.

Self-driving cars but make ‘em ultra-affordable & convenient



Available all over Austin & the Bay Area pic.twitter.com/USpHj6I101 — Tesla Robotaxi (@robotaxi) January 5, 2026

El papel del sistema FSD

Los Robotaxis utilizados en Austin son unidades del Model Y adaptadas para operar mediante la versión más reciente del sistema Full Self-Driving, conocido como FSD.

A diferencia de otras compañías que recurren a sensores LIDAR de gran tamaño, Tesla continúa apostando por una combinación de cámaras y sistemas de visión artificial para interpretar el entorno y tomar decisiones de conducción.

La evolución del software permitió que, desde comienzos de 2026, la empresa redujera progresivamente la presencia de personal de seguridad dentro de los vehículos. Actualmente, los trayectos se realizan sin un conductor humano al volante, mientras la inteligencia artificial se encarga de acelerar, frenar y maniobrar.

Para los pasajeros, esto supone una experiencia completamente diferente, ya que pueden ocupar el asiento delantero y observar cómo el vehículo responde a las condiciones del tráfico en tiempo real.

Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Una flota aún limitada

Pese al avance tecnológico, Tesla todavía enfrenta un desafío importante. La cantidad de Robotaxis disponibles sigue siendo reducida frente al tamaño de la ciudad y la demanda potencial de usuarios.

Las estimaciones indican que actualmente circulan entre 20 y 50 unidades completamente autónomas. Esa cifra resulta modesta para una zona metropolitana tan extensa, lo que en determinados momentos provoca tiempos de espera superiores a los 30 minutos.

Además, la competencia ya tiene una presencia consolidada en el mercado local. Waymo, la división de conducción autónoma de Alphabet, cuenta con más de 250 vehículos operando en Austin, una ventaja que Tesla deberá reducir si quiere liderar el segmento.

Dallas y Houston aparecen en el horizonte

La experiencia acumulada en Austin ya está sirviendo como plataforma para la siguiente etapa de expansión. Diversos reportes han detectado vehículos de prueba en Dallas y Houston, dos mercados considerados estratégicos para el crecimiento del servicio.

Todo indica que Tesla busca acelerar el despliegue de su red autónoma en distintas ciudades texanas durante los próximos meses. El objetivo va mucho más allá del transporte urbano.

Seguir leyendo:

BYD supera las 100 mil reservas con su SUV eléctrico estrella

Mira cómo transformaron un Ferrari Testarossa en una bestia 6×6

Volkswagen limita el acceso a datos de sus autos eléctricos