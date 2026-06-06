Toma nota: esto cuesta blindar un vehículo en Estados Unidos

La imagen de un vehículo blindado suele asociarse con presidentes, celebridades o empresarios de alto perfil. Sin embargo, esa realidad ha comenzado a cambiar en Estados Unidos. Cada vez más conductores particulares están investigando esta alternativa como una forma de aumentar su seguridad en los desplazamientos cotidianos.

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El crecimiento de empresas especializadas y una mayor oferta de servicios han hecho que el blindaje automotriz sea más accesible que hace algunos años. Eso no significa que sea económico. Convertir un vehículo convencional en una unidad capaz de resistir ataques armados sigue requiriendo una inversión considerable.

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La pregunta es inevitable: ¿Cuánto dinero se necesita realmente para blindar un carro en 2026? La respuesta depende de varios factores, aunque el nivel de protección suele ser el aspecto que más influye en el presupuesto final.

El nivel de blindaje marca la diferencia

No todos los blindajes ofrecen la misma resistencia. Existen distintas categorías diseñadas para enfrentar amenazas específicas y cada una requiere materiales y procesos diferentes.

Las configuraciones equivalentes al nivel B4 o NIJ IIIA están orientadas a detener proyectiles de armas cortas. Para lograrlo se instalan paneles balísticos en puertas, techo y otras zonas sensibles, además de reemplazar los cristales originales por vidrios especiales multicapa. En este caso, el costo suele ubicarse entre $30,000 dólares y $50,000 dólares.

Llega el Toyota Corolla Cross 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Cuando se busca protección frente a rifles de asalto como los utilizados en situaciones de mayor riesgo, el panorama cambia considerablemente. Los niveles B6 y B7 requieren materiales más robustos y modificaciones estructurales más complejas.

Por esa razón, el presupuesto puede superar fácilmente los $80,000 dólares y alcanzar más de $150,000 dólares en vehículos grandes o desarrollos personalizados.

El tamaño del vehículo también influye

Blindar un sedán compacto no implica el mismo trabajo que hacerlo en una SUV de gran tamaño. Cuanto mayor sea la superficie que debe protegerse, más materiales y horas de trabajo serán necesarias.

Modelos como el Chevrolet Suburban o el Cadillac Escalade suelen demandar inversiones superiores debido a sus dimensiones y al volumen de componentes que deben reforzarse.

Además, el peso adicional obliga a modificar elementos mecánicos importantes. La suspensión, los frenos y otros sistemas necesitan adaptaciones para mantener un comportamiento seguro una vez instalado el blindaje.

Hennessey Cadillac Escalade-V H1000. Crédito: Hennessey. Crédito: Cortesía

Los extras pueden elevar la factura

Más allá de la protección principal, muchos clientes optan por incorporar refuerzos adicionales.

El reemplazo completo de los cristales por vidrios antibalas puede costar entre $16,000 dólares y $50,000 dólares. Todo dependerá del grosor y del nivel de resistencia requerido.

Las puertas reforzadas suelen partir desde aproximadamente $8,000 dólares. Por su parte, el blindaje del suelo puede oscilar entre $2,000 dólares y $5,000 dólares.

También existen neumáticos capaces de seguir rodando tras recibir daños. Dependiendo del vehículo, su precio puede variar entre $200 dólares y $1,500 dólares por unidad.

A esto se suma la protección del compartimiento del motor, un trabajo que normalmente cuesta entre $5,000 dólares y $10,000 dólares.

Cadillac CT5 2026. Crédito: Cadillac. Crédito: Cortesía

Una inversión que requiere análisis

Antes de contratar un blindaje, los especialistas recomiendan evaluar el entorno en el que se utilizará el vehículo y el nivel de riesgo al que está expuesto el conductor.

Elegir una empresa con experiencia comprobada también resulta fundamental. Un trabajo mal ejecutado puede comprometer tanto la seguridad como el funcionamiento del vehículo.

Lo cierto es que blindar un carro en Estados Unidos ya no es una decisión reservada para unos pocos. Aun así, sigue siendo una inversión importante que puede ir desde $30,000 dólares hasta más de $150,000 dólares, dependiendo del nivel de protección y de las características específicas de cada vehículo.

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