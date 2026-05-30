Ni Tesla ni BYD: eléctricos que ya cargan 300 km en solo 10 minutos

La autonomía sigue siendo importante en los autos eléctricos, pero el foco ya no está únicamente ahí. Lo que realmente empieza a marcar diferencias entre fabricantes es el tiempo que tarda un auto en volver a la ruta después de enchufarse. Y en 2026 ya hay modelos capaces de recuperar cientos de kilómetros en apenas unos minutos.

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La evolución está siendo tan rápida que varias marcas tradicionales y nuevos fabricantes premium lograron adelantar a gigantes como Tesla y BYD en uno de los apartados más sensibles para los conductores. La nueva obsesión de la industria es clara, hacer que parar a recargar sea casi tan rápido como repostar combustible.

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Entre los modelos que lideran esta nueva generación aparecen nombres como BMW, Lucid, Volvo, Mercedes-Benz o Lotus, todos con arquitecturas eléctricas de 800 voltios y sistemas preparados para soportar cargas ultrarrápidas.

BMW y Lucid encabezan la lista

El empate en la cima lo protagonizan dos SUV eléctricos que apuntan muy alto. Por un lado aparece el nuevo BMW iX3, desarrollado sobre la plataforma Neue Klasse. El modelo alemán admite cargas de hasta 400 kW y consigue recuperar cerca de 300 kilómetros de autonomía en apenas 10 minutos.

BMW asegura además que la versión iX3 50 xDrive puede pasar del 10 % al 80% de batería en apenas 21 minutos. Todo esto acompañado por una batería de 108.7 kWh útiles y una autonomía homologada cercana a los 700 kilómetros.

Muy cerca se ubica el Lucid Gravity, el SUV eléctrico de la marca estadounidense. Utiliza una evolución de la plataforma del Lucid Air y también alcanza potencias de carga de hasta 400 kW. Su batería de 123 kWh necesita alrededor de 23 minutos para completar una recarga del 10% al 80%, mientras que la autonomía homologada alcanza hasta 725 kilómetros.

El Porsche Cayenne Coupe electric. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

Volvo acelera fuerte con el EX60

Otro de los modelos que empieza a llamar mucho la atención es el Volvo EX60. El SUV sueco utiliza la nueva arquitectura SPA3 y también apuesta por un sistema de 800 voltios.

Las variantes P6 y P10 pueden completar una carga del 10% al 80% en apenas 16 minutos, una cifra realmente competitiva dentro del segmento. La versión P12, equipada con una batería de 112 kWh, aumenta el tiempo hasta los 19 minutos, aunque sigue estando entre las referencias del mercado.

Hummer y Silverado sorprenden con su tecnología

General Motors también se metió de lleno en esta carrera tecnológica. Los GMC Hummer EV y Hummer EV SUV incorporan una solución bastante particular. Durante la conducción funcionan con un sistema de 400 voltios, pero al momento de recargar pasan automáticamente a 800 voltios para acelerar el proceso.

Gracias a eso, ambos modelos pueden recuperar hasta 160 kilómetros de autonomía en apenas 12 minutos utilizando cargadores de alta potencia.

Algo parecido ocurre con el Chevrolet Silverado EV. La pickup eléctrica norteamericana puede añadir hasta 193 kilómetros de rango en solo 10 minutos gracias a un sistema que reorganiza la batería para duplicar el voltaje durante la recarga.

El eléctrico MG Marvel R. Crédito: MG. Crédito: Cortesía

Lotus, Polestar y Mercedes tampoco se quedan atrás

Lotus también entra en la conversación con dos modelos muy rápidos al momento de enchufarse. El Emeya admite hasta 350 kW y necesita apenas 18 minutos para pasar del 10% al 80% de batería.

El Lotus Eletre comparte prácticamente toda la tecnología, aunque tarda unos 20 minutos en completar la misma operación. A cambio, puede sumar hasta 120 kilómetros extra de autonomía en solo cinco minutos conectado.

Otro modelo que dio un salto importante es el Polestar 3. Tras actualizar su arquitectura eléctrica a 800 voltios, ahora puede cargar a un máximo de 350 kW y reducir los tiempos de espera hasta los 22 minutos para pasar del 10% al 80%.

Mercedes-Benz también pisa fuerte con sus nuevos eléctricos. El futuro GLC con tecnología EQ promete recuperar hasta 300 kilómetros de autonomía en 10 minutos, mientras que el nuevo CLA eléctrico logra completar una recarga del 10% al 80% en unos 22 minutos gracias a una potencia máxima de 320 kW.

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