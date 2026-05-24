Los autos más buscados en Google no son los más vendidos en EE.UU.

Hay modelos que aparecen todo el tiempo en búsquedas de internet, videos de TikTok y comparativas de YouTube. Muchos generan conversación, despiertan curiosidad y hasta se vuelven tendencia en redes sociales. Pero cuando llega el momento de firmar papeles y sacar la billetera, la historia cambia bastante.

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Eso es exactamente lo que muestran los datos del mercado automotor estadounidense en 2025. Los vehículos más buscados en Google no coinciden necesariamente con los que terminan llenando las calles y estacionamientos del país. Lo llamativo es que la diferencia entre interés y compra real deja ver cómo piensan hoy millones de conductores.

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Tesla, por ejemplo, domina buena parte de las búsquedas online. Sin embargo, las pickups tradicionales siguen aplastando a todos en ventas reales.

Los modelos que más llaman la atención en Google

Las estadísticas de Google Trends reflejan cuáles son los autos que más curiosidad generan entre los usuarios estadounidenses. El Tesla Model Y encabezó las búsquedas en 2025, consolidándose como el SUV eléctrico más popular en internet.

Detrás aparecieron nombres muy conocidos como Ford F-150, Toyota RAV4, Chevrolet Silverado y Honda CR-V. Más abajo también se posicionaron Tesla Model 3, Jeep Wrangler, Hyundai Tucson, Ram 1500 y Toyota Camry.

Cada uno tiene un perfil distinto. El Jeep Wrangler mantiene una comunidad fiel que busca aventura y diseño todoterreno. El Hyundai Tucson aparece fuerte entre quienes comparan SUVs compactos, mientras que Tesla sigue captando atención gracias al empuje de los vehículos eléctricos y la tecnología.

Las ventas reales cuentan otra historia

Cuando se revisan las cifras de concesionarios y registros de ventas, las pickups vuelven a demostrar que siguen mandando en Estados Unidos.

La Ford F-Series terminó 2025 como el vehículo más vendido del país con 828,832 unidades entregadas. Chevrolet Silverado ocupó el segundo lugar con 588,709 unidades, mientras que Toyota RAV4 alcanzó 479,288 ventas.

Honda CR-V también tuvo un año sólido con 403,768 unidades. Más abajo quedaron Ram Pickup, GMC Sierra y Chevrolet Equinox, este último con un crecimiento sorprendente del 40.4% frente al año anterior.

El caso del Tesla Model Y resulta especialmente llamativo. Aunque fue el auto más buscado en Google y el eléctrico más popular del mercado, terminó octavo en ventas con 317,800 unidades y además registró una caída del 14.7%.

Por qué los estadounidenses terminan comprando otra cosa

Una parte importante de la explicación está en el precio. El Tesla Model Y arranca cerca de $43,000 dólares, mientras que una Ford F-150 de entrada ronda los $35,000 dólares. Incluso en el mercado usado se pueden encontrar pickups desde unos $28,000 dólares.

También aparece el factor práctico. Mucha gente en Estados Unidos utiliza el vehículo para trabajar, cargar herramientas, remolcar o recorrer caminos difíciles. Ahí las pickups siguen teniendo una ventaja enorme frente a los SUVs eléctricos.

A eso se suma otro punto que todavía genera dudas en muchos compradores. Aunque la infraestructura de carga mejoró bastante en los últimos años, en zonas rurales o suburbanas todavía hay conductores que prefieren no depender de estaciones eléctricas.

Buscar autos en Google no cuesta nada. Comprar uno implica pensar en presupuesto, utilidad diaria y confianza a largo plazo. Y ahí, al menos por ahora, las camionetas tradicionales siguen teniendo la última palabra.

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