El nuevo AMG GT eléctrico quiere borrar a los deportivos V8

Mercedes-AMG decidió ir a fondo con su nueva generación de deportivos eléctricos. La marca alemana mostró oficialmente el AMG GT 4 Door Coupé, un modelo que no busca parecerse a otros sedanes eléctricos del mercado.

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La intención fue mucho más ambiciosa. Quisieron crear un auto capaz de ofrecer cifras extremas, sensaciones intensas y una experiencia cercana a la de un AMG con motor V8, aunque debajo de la carrocería no exista una sola gota de gasolina.

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El resultado es una máquina descomunal. El nuevo GT eléctrico llega con una configuración de tres motores que en su versión más radical alcanza los 1,153 caballos de fuerza. Esa cifra lo coloca inmediatamente entre los modelos eléctricos de producción más potentes del planeta y deja claro que AMG no piensa entrar al segmento con propuestas tímidas.

La aceleración también impresiona. Mercedes-AMG asegura que el GT 63 puede pasar de 0 a 60 mph en apenas 2 segundos gracias al sistema Launch Control, mientras la velocidad máxima queda limitada electrónicamente en 186 mph.

Una plataforma creada exclusivamente para alto rendimiento

Este nuevo sedán utiliza la arquitectura AMG.EA, una base completamente desarrollada para vehículos eléctricos de altas prestaciones. La gran novedad aparece en sus motores de flujo axial, una tecnología inédita dentro de los modelos eléctricos de producción de AMG.

A diferencia de los motores eléctricos convencionales, este sistema trabaja con un flujo electromagnético paralelo al eje de rotación. La ventaja principal es su tamaño compacto, algo que permite mejorar el empaquetado mecánico y optimizar la distribución de peso.

Mercedes-AMG ofrecerá dos variantes. La primera será el GT 55 con 805 caballos de fuerza. Más arriba aparecerá el GT 63, que libera toda la locura mecánica con 1,153 caballos de fuerza.

Mercedes-AMG GT 4 door. Crédito: Mercedes-AMG. Crédito: Cortesía

La batería fue desarrollada con experiencia de Fórmula 1

Otro de los puntos más importantes del proyecto es la batería AMG High Performance Electric Battery. La marca asegura que parte de la experiencia utilizada en este sistema proviene tanto del hiperdeportivo AMG ONE como del equipo Mercedes-AMG Petronas de Fórmula 1.

La batería utiliza arquitectura de 800 voltios y cuenta con 2,660 celdas cilíndricas refrigeradas individualmente. También incorpora tecnología NCMA con ánodos de silicio y carcasas ultraligeras de aluminio.

Según Mercedes-AMG, el auto puede sostener su rendimiento incluso bajo conducción extrema en circuito. Además, la carga rápida promete recuperar hasta 460 kilómetros de autonomía en apenas 10 minutos utilizando potencias de hasta 600 kW. La recarga del 10% al 80% puede completarse en cerca de 11 minutos.

AMG quiere que siga sintiéndose como un V8

Uno de los mayores desafíos para AMG era conservar el carácter emocional de sus deportivos. Por eso desarrollaron el nuevo modo AMGFORCE Sport+, un sistema que intenta recrear las sensaciones de un V8 tradicional mediante sonido digital, vibraciones y cambios simulados.

La marca utilizó más de 1,600 archivos de audio procesados en tiempo real para generar una experiencia acústica mucho más intensa. La respuesta del acelerador también fue modificada para transmitir una sensación más agresiva detrás del volante.

El Mercedes-AMG GT 4 door. Crédito: Mercedes-AMG. Crédito: Cortesía

Aerodinámica extrema y un interior cargado de tecnología

El AMG GT 4 Door eléctrico incorpora soluciones aerodinámicas activas pensadas para mejorar el rendimiento en pista. Entre ellas aparecen un difusor trasero activo, un alerón inteligente, suspensión neumática adaptativa, dirección trasera activa y un sistema Airpanel que regula el flujo de aire para refrigeración.

Puertas adentro, Mercedes-AMG apostó por una experiencia completamente digital. El modelo estrena el sistema operativo MB.OS junto con inteligencia artificial integrada y una evolución del sistema MBUX capaz de personalizar funciones y adaptarse a los hábitos de conducción.

También suma herramientas específicas para manejo deportivo, como telemetría profesional, navegación para circuito y gestor de rendimiento predictivo. Todo eso se combina con detalles más lujosos, como el techo panorámico Sky Control y la iluminación ambiental configurable.

Mercedes-AMG confirmó que el GT 55 llegará primero al mercado durante el último trimestre del año. La versión GT 63 aparecerá meses después, ya entrado 2027. Aunque todavía no existe un precio oficial, se espera que la variante más extrema ronde los $150,000 dólares.

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