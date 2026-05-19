Ferrari HC25, el one-off más retro y radical de Maranello

Ferrari volvió a demostrar que no todos sus autos están pensados para llegar a cientos de clientes. Algunos nacen simplemente para existir una sola vez. Eso es exactamente lo que ocurre con el nuevo HC25, un proyecto extremadamente exclusivo presentado por la marca italiana durante el evento Ferrari Racing Days en el Circuito de las Américas, en Texas.

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Lo interesante de este modelo es que no se trata de una edición limitada tradicional ni de una variante especial producida en pequeñas cantidades. El HC25 fue creado exclusivamente para un cliente privado y no habrá otro igual. Esa filosofía lo convierte automáticamente en una de las piezas más especiales que han salido recientemente de Maranello.

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Ferrari desarrolló este automóvil bajo su división “Special Projects”, un departamento reservado para multimillonarios y coleccionistas que buscan algo completamente diferente a cualquier Ferrari convencional. Aquí, el cliente participa activamente en el proceso creativo junto al equipo de diseño de la marca durante aproximadamente dos años.

Inspiración clásica con una imagen futurista

Aunque el HC25 toma como base al Ferrari F8 Spider, su apariencia cambia radicalmente. El modelo apuesta por una estética que mezcla referencias a los legendarios Ferrari V8 de motor central trasero con detalles modernos mucho más agresivos.

El diseño estuvo liderado por Flavio Manzoni, responsable de algunos de los Ferrari más importantes de la última década. La intención era crear un puente entre el lenguaje clásico de la marca y la nueva dirección estética que Ferrari comenzará a explorar en futuros modelos.

A simple vista destacan sus líneas limpias, las superficies musculosas y una enorme banda negra brillante que atraviesa la carrocería de lado a lado. Esa pieza no solo cumple una función visual, también ayuda en la aerodinámica y en la gestión térmica del motor.

El HC25 incorpora además faros ultradelgados exclusivos, luces diurnas verticales tipo boomerang y manijas ocultas integradas en aluminio mecanizado. Todo el conjunto transmite una sensación mucho más futurista sin perder la esencia reconocible de Ferrari.

Un Ferrari pensado como obra de arte

Uno de los elementos más atractivos del HC25 es su pintura “Moonlight Grey” mate, un tono que contrasta con los detalles negros y las clásicas pinceladas amarillas características de la firma italiana.

Ferrari HC25. Crédito: Ferrari. Crédito: Cortesía

Las pinzas de freno, los emblemas y varios elementos interiores utilizan precisamente ese color amarillo para reforzar la identidad Ferrari. Las llantas también fueron diseñadas específicamente para este proyecto y cuentan con acabado diamantado y detalles oscuros.

Aunque la marca no mostró completamente el interior, sí confirmó que el habitáculo mantiene la misma filosofía minimalista del exterior. Ferrari habla de materiales técnicos, tonos grises y una atmósfera enfocada totalmente en la conducción.

Mantiene el corazón del F8 Spider

Debajo de toda esa carrocería personalizada sigue latiendo la mecánica del Ferrari F8 Spider. El HC25 utiliza un motor V8 biturbo de 3.9 litros montado en posición central trasera, capaz de entregar 720 caballos de fuerza y 568 libras-pie de torque.

La potencia se administra mediante una transmisión F1 de doble embrague y siete velocidades. Gracias a esa configuración, este Ferrari puede acelerar de 0 a 60 mph en apenas 2.9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 211 mph.

Ferrari no reveló cuánto dinero costó desarrollar el HC25, aunque dentro del programa Special Projects las cifras suelen alcanzar varios millones de dólares.

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