Toyota confirma el Land Cruiser FJ más compacto y aventurero

Toyota entendió que no todos necesitan un SUV gigante para salir del asfalto. Hay quienes quieren capacidades reales para caminos difíciles, pero también un vehículo cómodo para moverse en ciudad y estacionar sin sufrir cada maniobra. Ahí es donde aparece el nuevo Land Cruiser FJ, la variante más pequeña de la histórica familia todoterreno japonesa.

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La marca decidió conservar el espíritu aventurero de sus modelos más conocidos, aunque en un formato mucho más práctico para el día a día. El resultado es un SUV compacto con aspecto robusto, dimensiones más contenidas y varios elementos pensados para quienes disfrutan escaparse de la rutina.

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Toyota define este proyecto bajo la idea de “Freedom and Joy”, una filosofía que busca combinar libertad de movimiento con diversión fuera del asfalto. Por ahora, el modelo estará disponible inicialmente en Japón, aunque ya empiezan las especulaciones sobre una futura llegada a otros mercados, incluido Estados Unidos.

Más compacto, pero igual de preparado

El gran diferencial del Land Cruiser FJ está en sus proporciones. Toyota lo desarrolló para ofrecer una conducción más sencilla en espacios urbanos sin perder capacidades todoterreno.

El SUV mide 4,575 milímetros de largo, una cifra bastante más reducida frente al Land Cruiser 250. Eso mejora notablemente la maniobrabilidad en calles estrechas, senderos complicados y estacionamientos pequeños.

La marca japonesa dejó claro que el tamaño más compacto no significa perder resistencia. El FJ mantiene una estructura de bastidor de escalera, una solución clásica en vehículos preparados para soportar terrenos exigentes. Además, se trabajó sobre una distancia entre ejes más corta para mejorar los ángulos de ataque y salida.

Toyota asegura incluso que la articulación de suspensión alcanza niveles comparables con los del legendario Land Cruiser Serie 70.

Diseño clásico con detalles modernos

Visualmente, el Land Cruiser FJ apuesta por una imagen cuadrada y musculosa que recuerda a los modelos más tradicionales de la marca.

Los guardabarros ensanchados, la rueda de auxilio trasera y las líneas rectas le dan mucha personalidad. También aparecen faros con firma lumínica en forma de “U” y algunos detalles inspirados en figuras geométricas tradicionales japonesas.

El equipamiento apunta claramente a quienes disfrutan las actividades al aire libre. Incluye barras de techo, estribos laterales y una protección inferior para resguardar componentes mecánicos cuando el terreno se pone complicado.

Toyota Land Cruiser FJ. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Motor sencillo y enfoque práctico

Bajo el capó aparece un motor naftero atmosférico de 2.7 litros que desarrolla 163 caballos de fuerza y 182 libras-pie de torque. No busca romper récords de aceleración, pero sí ofrecer confiabilidad mecánica y bajo costo de mantenimiento.

La transmisión automática Super ECT de seis velocidades fue calibrada para entregar suavidad en ciudad y mayor precisión fuera del asfalto.

Además, Toyota incorporó asistentes específicos para conducción todoterreno, entre ellos control de descenso, ayuda en pendientes, bloqueo electrónico del diferencial trasero y sistemas avanzados de tracción.

Un SUV pensado para el día a día

Aunque su enfoque aventurero está muy marcado, el Land Cruiser FJ también quiere funcionar como vehículo familiar.

La cabina ofrece espacio para cinco pasajeros y una capacidad de carga de hasta 795 litros. Los asientos traseros pueden reclinarse, deslizarse y plegarse para adaptar el interior según cada necesidad.

En tecnología tampoco se queda corto. Incorpora pantalla multimedia de 12.3 pulgadas, monitor de visión panorámica, detector de punto ciego y el paquete Toyota Safety Sense con múltiples asistentes de seguridad.

Toyota todavía no confirmó si el modelo llegará oficialmente a Estados Unidos, pero sí adelantó que será el Land Cruiser más accesible de la gama. En Japón, su precio rondará los $26,000 dólares.

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