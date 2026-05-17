Te interesa: el auto más vendido por estado en EE.UU.

Manejar por Texas no se parece en nada a conducir por California. Tampoco compran los mismos vehículos quienes viven entre montañas nevadas que quienes pasan horas atrapados en tráfico urbano.

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Y justamente eso queda reflejado en el nuevo mapa de ventas de autos por estado en Estados Unidos, una radiografía bastante precisa de cómo están cambiando los gustos de millones de conductores.

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Las pickups gigantes siguen mandando en buena parte del país, especialmente en regiones rurales o ligadas al trabajo pesado. Pero al mismo tiempo, los SUV compactos e híbridos están avanzando a toda velocidad y comienzan a quedarse con mercados que antes parecían imposibles para ese tipo de vehículos.

El resultado es un escenario mucho más dividido que hace unos años. Ya no existe un único rey absoluto. Ahora cada región tiene su propio favorito y eso revela cómo evoluciona el mercado automotor estadounidense.

La Ford F-150 continúa siendo la reina de las pickups

La Ford F-150 sigue dominando gran parte del mapa norteamericano. Estados como Texas, Oklahoma, Kansas, Montana o Wyoming continúan apostando por camionetas grandes, resistentes y preparadas para largas distancias o tareas exigentes.

La pickup de Ford mantiene una enorme ventaja gracias a su variedad de configuraciones, capacidades de carga y una oferta mecánica muy amplia. Además, la marca logró modernizar el modelo con más tecnología y opciones híbridas sin perder la esencia que siempre la hizo fuerte.

En lugares donde el vehículo forma parte del trabajo diario, la F-150 sigue siendo casi una elección natural. Por eso continúa liderando en buena parte del centro y sur del país.

Los SUV compactos ganan cada vez más terreno

Mientras las pickups conservan fuerza en zonas rurales, los SUV compactos se consolidan en estados más urbanos o donde el consumo de combustible pesa mucho más en la decisión de compra.

El Toyota RAV4 es probablemente el mejor ejemplo. El SUV japonés domina en estados como California, Washington, Oregon y Hawaii gracias a una fórmula muy difícil de igualar. Tiene espacio familiar, bajo consumo y versiones híbridas que atraen a quienes todavía no quieren dar el salto definitivo al coche eléctrico.

Honda también está aprovechando ese cambio de tendencia. El CR-V aparece como líder en varios estados del noreste, entre ellos Nueva York, Nueva Jersey y Pennsylvania.

Muchos compradores buscan vehículos cómodos para el día a día, fáciles de estacionar y con costos de uso más razonables que una pickup de gran tamaño. Ahí es donde modelos como el RAV4 y el CR-V están marcando diferencias importantes.

Tesla empieza a romper el dominio tradicional

Hace algunos años parecía imposible imaginar un coche eléctrico liderando ventas fuera de California. Eso ya cambió.

El Tesla Model Y logró convertirse en el vehículo más vendido en estados como Colorado y Utah, una señal bastante clara de cómo los eléctricos comienzan a ganar espacio en distintas regiones del país.

Tesla sigue apoyándose en su red de carga rápida, la autonomía competitiva y una imagen tecnológica muy fuerte entre compradores jóvenes. El crecimiento todavía está lejos de destronar a las pickups en volumen nacional, pero sí demuestra que el mercado estadounidense se está transformando más rápido de lo esperado.

Chevrolet, Ram y Subaru mantienen sus fortalezas

Chevrolet Silverado 1500 sigue siendo una referencia fuerte en estados como Florida, Nevada y Arizona. La fórmula es bastante similar a la de Ford, con motores potentes, versiones todoterreno y un enfoque muy ligado al trabajo y la aventura.

Ram también conserva una base muy sólida, especialmente en Illinois y Michigan, donde muchos compradores valoran el confort de marcha y el nivel interior de la Ram 1500 frente a otras pickups rivales.

Subaru, por su parte, mantiene una conexión muy especial con regiones montañosas y zonas de clima complicado. Modelos como el Crosstrek siguen funcionando especialmente bien gracias a la tracción total y su buena reputación en nieve y caminos difíciles.

El mapa refleja un mercado cada vez más dividido

El gran mensaje que deja este mapa es bastante simple. Estados Unidos ya no se mueve únicamente alrededor de las pickups tradicionales.

Los SUV eficientes están creciendo, los híbridos se multiplican y los eléctricos empiezan a ocupar territorios donde antes no tenían ninguna relevancia. Aun así, las camionetas full-size siguen siendo fundamentales en buena parte del país.

Ese contraste es justamente lo más interesante del mercado estadounidense. Mientras algunos conductores priorizan autonomía eléctrica y bajo consumo, otros siguen apostando por motores grandes y capacidad de carga.

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