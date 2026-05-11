Tesla revive al Roadster con una imagen totalmente renovada

Tesla volvió a encender la expectativa alrededor del Roadster, uno de los modelos más emblemáticos de su historia. Aunque el deportivo eléctrico lleva años rodeado de promesas y retrasos, un nuevo movimiento de la compañía dejó en claro que el proyecto sigue vivo y que podría tener un papel mucho más importante dentro de la marca.

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La novedad apareció a través de un registro reciente realizado por Tesla, donde el nombre “Roadster” aparece acompañado de un logotipo completamente distinto al que utilizan actualmente otros vehículos de la firma. El detalle no pasó desapercibido entre los seguidores de la marca, especialmente porque el modelo fue presentado como una revolución tecnológica desde el primer momento.

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El Roadster original fue el vehículo con el que Tesla comenzó a hacerse conocida a nivel global. Lanzado en 2008, aquel deportivo eléctrico marcó una diferencia en una época donde los autos eléctricos todavía parecían un experimento lejano. Sin embargo, los problemas de producción y las complicaciones con Lotus, proveedor de la estructura base utilizada en el modelo, terminaron afectando su continuidad.

El Roadster quiere despegarse del resto de Tesla

La producción del primer Roadster finalizó en 2012 con varias unidades especiales llamadas Final Edition. A partir de ese momento, Tesla concentró sus esfuerzos en modelos más accesibles y de mayor volumen, como el Model S, que terminó convirtiéndose en una pieza clave para el crecimiento de la empresa.

Años después, en 2018, Elon Musk anunció una segunda generación del Roadster y prometió cifras que parecían imposibles incluso para los estándares actuales. Desde entonces, el deportivo se transformó en uno de los proyectos más esperados de Tesla, aunque sin avances concretos de cara al público.

Ahora, el nuevo registro de marca parece confirmar que la compañía quiere darle al Roadster una identidad propia. El logotipo descubierto muestra un escudo hexagonal invertido acompañado por líneas verticales en la parte inferior, mientras que el nombre “Roadster” aparece con una tipografía mucho más futurista y elegante.

Además, Tesla registró este emblema para diferentes categorías de productos, incluyendo vehículos, cargadores, baterías y hasta ropa. Esa estrategia recuerda bastante a lo que ocurrió con la Cybertruck, modelo que también fue separado visualmente del resto de la gama tradicional de Tesla.

Tesla Roadster. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

Tesla apunta a convertirlo en un ícono tecnológico

Todo indica que el próximo Roadster no será simplemente otro vehículo dentro del catálogo de la marca. La idea parece enfocarse en transformarlo en una especie de símbolo tecnológico y de rendimiento extremo, algo que lo diferencie claramente de modelos como el Model 3, Model Y o Model X.

Incluso Elon Musk ha insistido varias veces en que el futuro Roadster tendrá prestaciones difíciles de igualar. Según sus declaraciones, el deportivo podría acelerar de 0 a 60 mph en menos de un segundo, una cifra que todavía genera debate dentro de la industria automotriz.

Aunque esa meta suena exagerada, Tesla ya logró acercarse bastante con el Model S Plaid, capaz de realizar la misma aceleración en alrededor de 1.9 segundos. Por eso, muchos creen que la marca todavía guarda varias sorpresas relacionadas con el desarrollo del nuevo deportivo.

Prestaciones que todavía parecen de otro planeta

El Roadster también fue promocionado como un vehículo capaz de superar las 250 mph de velocidad máxima y ofrecer más de 620 millas de autonomía con una sola carga. Si finalmente consigue esos números, se convertiría en uno de los autos eléctricos más impactantes jamás fabricados.

Por ahora, Tesla no confirmó una fecha oficial de lanzamiento ni detalles definitivos sobre su producción. Aun así, el registro del nuevo logo dejó una sensación clara entre los fanáticos de la marca.

El Roadster sigue en camino y Tesla quiere que su regreso tenga una personalidad mucho más fuerte que antes.

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