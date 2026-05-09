Conducir sin varilla de aceite, más riesgoso de lo que crees

A simple vista parece un componente menor, casi decorativo dentro del motor. Sin embargo, la varilla de aceite cumple una función clave que muchos solo valoran cuando deja de estar en su lugar.

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Quien alguna vez revisó el aceite sabe que ese pequeño elemento metálico no está ahí por casualidad.

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Su ausencia no solo impide controlar el nivel, también altera el funcionamiento normal del motor, algo que puede escalar rápidamente si se ignora.

Una pieza pequeña con un rol importante

La varilla permite comprobar cuánto aceite tiene el motor y en qué estado se encuentra. Se trata de cantidad, pero también ofrece pistas sobre desgaste interno, suciedad o posibles anomalías.

Con el nivel correcto, el motor trabaja de forma fluida y protegida. Cuando falta lubricación, las piezas internas comienzan a rozarse más de lo debido, elevando la temperatura y acelerando el deterioro.

Circular sin la varilla puede generar una fuga progresiva de aceite. El tubo queda abierto y la presión interna del motor puede empujar pequeñas cantidades de lubricante hacia afuera. Esto no solo ensucia, también reduce el nivel disponible.

Además, ese mismo orificio se convierte en una vía de entrada para suciedad y humedad. Con el tiempo, estos contaminantes afectan la calidad del aceite y comprometen su capacidad de proteger los componentes internos.

Motor de Changan. Crédito: Changan. Crédito: Cortesía

Impacto directo en el motor

La ausencia de la varilla también puede alterar el equilibrio del sistema. Se genera una entrada de aire que no estaba prevista, lo que puede provocar fallos en el rendimiento, sobre todo en ralentí o a bajas velocidades.

Si el problema se mantiene, el riesgo aumenta. Un nivel bajo de aceite puede derivar en daños severos en piezas como pistones o válvulas. En el peor escenario, el motor puede griparse y dejar de funcionar por completo.

¿Se puede seguir conduciendo?

Aunque no exista una sanción por circular sin la varilla, no es algo recomendable. Las consecuencias mecánicas pueden traducirse en reparaciones que superan fácilmente los $1,000 dólares.

Lo más sensato es reemplazarla cuanto antes. Es una pieza económica y fácil de conseguir. Mientras tanto, cubrir el orificio de forma provisional puede ayudar a evitar daños mayores, pero no es una solución definitiva.

Prestar atención a estos detalles marca la diferencia entre un motor que funciona sin problemas y uno que termina en el taller antes de tiempo.

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