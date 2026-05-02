Porsche electrifica el Cayenne Coupé con cifras impactantes

El movimiento de Porsche con el nuevo Cayenne Coupé eléctrico no es una simple actualización de catálogo. Así, la marca deja claro hacia dónde quiere llevar sus SUV más grandes, mezclando rendimiento extremo con una estética que se aleja cada vez más de lo convencional.

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Este modelo aparece con una identidad más agresiva y con un enfoque muy marcado en el dinamismo.

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Aunque parte de la base del Cayenne, el lenguaje visual cambia lo suficiente como para que muchos lo perciban casi como un vehículo nuevo dentro de la familia.

Un SUV que se acerca al mundo del 911

El diseño toma referencias directas del espíritu del Porsche 911, algo que se nota en la caída del techo, la tensión de las líneas y la forma en que la carrocería busca reducir cualquier elemento innecesario.

La silueta es más baja que la del Cayenne tradicional, con una reducción de 24 mm en la altura del techo que ayuda a darle una postura más deportiva. Ese cambio, aunque parece pequeño, modifica por completo la percepción del vehículo cuando está en movimiento o detenido.

También se integra un trabajo aerodinámico bastante avanzado. El coeficiente de 0,23 refleja ese esfuerzo por optimizar el flujo de aire, apoyado por elementos activos como el alerón trasero y sistemas de refrigeración variables.

Potencia que no se guarda nada

La gama del Cayenne Coupé eléctrico apuesta fuerte por la arquitectura de 800 voltios, lo que permite una entrega de potencia muy eficiente en todas sus versiones.

El Porsche Cayenne Coupe electric. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

El modelo base ofrece 435 caballos de fuerza, mientras que el S Coupé eléctrico sube hasta 657. En el extremo más radical aparece el Turbo, que alcanza 1,139 caballos de fuerza y supera ampliamente lo habitual en este segmento.

La conducción también se apoya en sistemas avanzados como tracción total inteligente, dirección en el eje trasero y el sistema Porsche Torque Vectoring Plus. Todo esto ayuda a que el SUV mantenga estabilidad incluso cuando se exige al límite.

Carga rápida y uso cotidiano

Más allá del rendimiento, el sistema eléctrico es uno de los puntos más trabajados. La batería de 113 kWh permite cargas rápidas realmente competitivas, alcanzando del 10% al 80% en menos de 16 minutos bajo condiciones óptimas.

Más del Porsche Cayenne Coupe electric. Crédito: Porsche. Crédito: Cortesía

El enfoque práctico no queda de lado. El interior ofrece configuraciones flexibles en los asientos traseros y soluciones de almacenamiento adicionales tanto en la parte posterior como en el frontal del vehículo.

Para quienes buscan algo más extremo, el paquete Light Sport añade componentes de fibra de carbono, llantas de 22 pulgadas y una reducción de peso que mejora aún más la respuesta dinámica.

El interior acompaña esa filosofía con materiales específicos y una sensación más cercana a un deportivo que a un SUV familiar.

El nuevo Cayenne Coupé eléctrico ya está disponible en Estados Unidos con precios que arrancan en $113,800 dólares, suben a $131,200 dólares en la versión S y llegan a $168,000 dólares en el Turbo.

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