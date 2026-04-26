Algo está pasando: autos eléctricos pierden fuerza en EE.UU.

El entusiasmo por los autos eléctricos en Estados Unidos ya no suena tan fuerte como hace poco tiempo. Lo que parecía una transición imparable hoy muestra señales de desaceleración que empiezan a preocupar tanto a fabricantes como a analistas del sector.

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Un informe reciente de S&P Global Mobility pone números sobre la mesa. Las ventas de eléctricos cayeron un 4,8 por ciento en febrero y acumulan un descenso del 10,5 por ciento respecto al pico registrado en 2025.

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Lo curioso es que, mientras esto ocurre en Estados Unidos, en otros mercados la tendencia sigue siendo al alza.

Un impulso que no logró sostenerse

Hace algunos años, la electrificación del automóvil parecía tener un camino claro. Inversiones millonarias, avances en baterías y políticas favorables empujaron a muchos consumidores a dar el salto.

El contexto ayudaba. Combustibles caros y regulaciones ambientales más estrictas generaban el escenario ideal. Sin embargo, una parte importante de las compras estuvo motivada más por conveniencia económica que por entusiasmo real.

El giro llegó cuando desaparecieron varios incentivos clave para la compra y producción de eléctricos en Estados Unidos. Ese cambio impactó directamente en los precios, que volvieron a ser un obstáculo importante para muchos compradores.

Entre finales de 2024 y comienzos de 2025, el mercado vivió un pico de ventas impulsado precisamente por esos beneficios. Muchos usuarios adelantaron sus decisiones para aprovecharlos. Una vez que desaparecieron, la demanda cayó de forma notable.

Problemas que siguen sin resolverse

Uno de los puntos más repetidos por los usuarios tiene que ver con la infraestructura. Aunque existen estaciones de carga, la red sigue siendo insuficiente en muchas zonas. Viajar largas distancias en un eléctrico todavía no es tan sencillo como debería.

A esto se suma la falta de opciones. Varias marcas han reducido su oferta ante la baja demanda, lo que genera un círculo complicado. Menos modelos disponibles implica menos interés por parte del público.

El precio también juega un papel clave. Un auto eléctrico en Estados Unidos ronda los $40,000 dólares en promedio, una cifra que sigue siendo elevada frente a muchas alternativas híbridas o de combustión.

Fabricantes pisan el freno

La situación ya se refleja en decisiones concretas dentro de la industria. Compañías como General Motors, Ford y Stellantis han optado por ralentizar o replantear sus planes eléctricos.

El foco ahora está en ajustar estrategias y reducir riesgos en un mercado que no responde como se esperaba.

Mientras tanto, Europa sigue avanzando con políticas más firmes en favor de la electrificación. Incentivos, restricciones a motores de combustión y una red de carga más sólida han sostenido el crecimiento.

En Estados Unidos, el panorama es más irregular. Algunos estados impulsan proyectos de infraestructura, pero muchos avanzan lentamente o se quedan en el camino.

El futuro de los autos eléctricos en el país no está en duda, pero sí su ritmo.

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