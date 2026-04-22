Así es el nuevo modelo de Chevrolet que cambia de forma

Chevrolet decidió darle un giro importante a uno de sus nombres más conocidos. El nuevo Sonic ya no es aquel compacto tradicional que muchos recuerdan. Ahora aparece con una propuesta más cercana al mundo de los crossovers, adaptándose a lo que hoy pide, en este caso, el mercado en América Latina.

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Las primeras imágenes oficiales despejan cualquier duda. El modelo adopta una estética más robusta, con mayor presencia y una postura elevada que lo acerca a opciones como Tracker, aunque se ubica un escalón por debajo dentro del portafolio de la marca.

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Este movimiento no es casual. Chevrolet busca reforzar su oferta en un segmento que sigue creciendo y donde la competencia es cada vez más agresiva. Modelos como Renault Kardian, Volkswagen Nivus y Kia Stonic están en la mira directa.

Un diseño que marca nueva etapa

Lo primero que salta a la vista es el cambio de identidad. Este Sonic estrena el nuevo emblema de la marca a nivel global, algo que lo convierte en un modelo clave para lo que viene en Chevrolet.

El frente apuesta por una imagen más agresiva, con luces diurnas LED ubicadas en la parte superior y los faros principales más abajo. Según la marca, estos ofrecen un rendimiento lumínico hasta 20% superior frente a sistemas más convencionales.

De perfil, mantiene cierta cercanía con el Onix hatchback, pero con ajustes claros. La altura al suelo de 20 cm, el capó más elevado y las barras de techo le dan ese aire aventurero que hoy resulta casi obligatorio. Las llantas de 17 pulgadas con detalles en rojo terminan de reforzar su carácter.

En la parte trasera, la firma lumínica LED se extiende de forma horizontal y en el centro aparece el nuevo logo. En cuanto a tamaño, mide 4,23 metros de largo, 1,77 de ancho y 1,53 de alto, dimensiones que lo colocan en un punto interesante dentro del segmento.

Chevrolet Sonic. Crédito: Chevrolet. Crédito: Cortesía

Tecnología y un interior que apunta alto

Aunque todavía no se han mostrado imágenes del habitáculo, Chevrolet ya adelantó varios detalles. Habla de un entorno digital envolvente que busca mejorar la experiencia a bordo.

Habrá un cuadro de instrumentos digital de 8 pulgadas junto a una pantalla multimedia de 11 pulgadas, integradas en una sola pieza. También se espera compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, además de asistencias a la conducción de nueva generación.

La marca incluso anticipa más de 70 accesorios para personalizar el vehículo, lo que abre un abanico interesante para distintos tipos de usuario.

Un desarrollo regional con mirada moderna

El nuevo Sonic fue desarrollado en Brasil por un equipo sudamericano que utilizó herramientas de inteligencia artificial durante el proceso. Todo esto sobre la conocida plataforma GEM, que también da vida a modelos como Onix, Tracker y Montana.

Gustavo Aguiar, director de marketing de GM América del Sur, lo dejó claro al señalar que es “un vehículo estratégico para Chevrolet, con potencial tanto para fortalecer nuestra base de clientes fieles, como para atraer a un nuevo perfil de público”.

El Chevrolet Sonic. Crédito: Chevrolet. Crédito: Cortesía

Motor conocido, pero efectivo

En el apartado mecánico, todavía no hay confirmación oficial, pero todo apunta a un motor turbo de 1.0 litro y tres cilindros. Este bloque ya es conocido dentro de la marca y podría ofrecer alrededor de 115 caballos de fuerza y 165 Nm de torque.

La transmisión estaría disponible tanto en versión manual como automática de 6 velocidades, manteniendo un enfoque práctico para el uso diario.

El debut oficial será en Brasil, desde donde comenzará su expansión hacia otros mercados de la región. Chevrolet juega una carta importante con este modelo, apostando por un equilibrio entre diseño, tecnología y accesibilidad en uno de los segmentos más peleados del momento.

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