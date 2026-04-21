Que tu auto eléctrico sea tarjeta de crédito: eso quiere BMW

Cargar un auto eléctrico todavía tiene algo de complicado. No por enchufarlo, eso es lo fácil, sino por todo lo que viene después. Apps que hay que descargar, cuentas que crear, tarjetas que no siempre funcionan y contratos que pocos recuerdan haber firmado.

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En la práctica, moverse entre redes de carga puede ser más enredado que llenar el tanque de un auto tradicional.

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BMW decidió atacar ese punto concreto, el de la experiencia cotidiana, y lo hizo con una idea bastante directa. Que el propio coche se encargue de pagar. Sin rodeos, sin intermediarios visibles y sin tener que sacar el teléfono cada vez que necesitas energía.

El coche que se identifica y paga por sí solo

La base de todo está en una evolución del sistema Plug & Charge. Hasta ahora, esta tecnología permitía que el vehículo se reconociera automáticamente al conectarse a un cargador compatible. La novedad es que ahora también gestiona el pago con la tarjeta de crédito del usuario.

En la práctica, el proceso se vuelve casi invisible. Llegas, conectas el cable y la recarga comienza sin más pasos. El auto se autentica, valida el método de pago y activa la sesión sin intervención del conductor.

El gran BMW iX3. Crédito: BMW. Crédito: Cortesía

Esto elimina de un golpe varios de los puntos de fricción más habituales. Ya no hay que alternar entre aplicaciones ni preocuparse por si una red específica requiere registro previo. Todo queda centralizado en la cuenta del usuario, configurada previamente desde la app de la marca.

Menos complicaciones y más claridad en los costos

Otro punto interesante es cómo se manejan los precios. El sistema muestra el costo de la recarga tanto en el vehículo como en la aplicación, utilizando las tarifas del operador en tiempo real. Eso permite saber exactamente cuánto se está pagando en cada sesión, sin sorpresas posteriores.

El cobro se realiza automáticamente con la tarjeta vinculada, lo que también facilita llevar un control claro del gasto. En un contexto donde los precios de la energía pueden variar bastante entre estaciones, esa transparencia se vuelve clave.

The humanoid robot AEON at the BMW Group. Crédito: BMW Group. Crédito: Cortesía

Una solución pensada también para usuarios ocasionales

No todos los conductores de eléctricos son propietarios de larga data. Hay quienes alquilan, usan coches de empresa o simplemente prueban esta tecnología por un tiempo. Para ellos, lidiar con múltiples registros puede ser un obstáculo innecesario.

La propuesta de BMW apunta también a ese perfil. Al no exigir contratos específicos con operadores de carga, el acceso a la infraestructura se vuelve mucho más abierto. En otras palabras, cualquiera con el coche configurado puede enchufar y cargar sin pasos adicionales.

El sistema ya empezó a funcionar en Alemania y Austria, donde está disponible en más de 1,400 puntos de carga rápida en corriente continua. La idea de la compañía es ampliar la compatibilidad con más operadores y llevar esta solución a otros mercados a lo largo de 2026.

Este movimiento encaja con una tendencia clara en la industria. Los autos ya no son solo máquinas para moverse, también se están convirtiendo en plataformas digitales que integran servicios cada vez más complejos. En este caso, BMW apuesta por algo simple pero potente, eliminar fricción en el uso diario.

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