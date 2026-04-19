Eléctricos más vendidos de 2026 hasta ahora y sus sorpresas

El mercado de autos eléctricos está lejos de ser una línea recta. Lo que parecía un crecimiento sin freno empezó a mostrar señales de ajuste en 2026, con cifras que obligan a mirar el panorama con más calma.

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En Estados Unidos, las entregas cayeron un 27% en el primer trimestre frente al mismo periodo del año anterior, alcanzando 216,399 unidades. Aun así, algunos modelos no solo se sostienen, sino que pisan más fuerte que antes.

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Ese contraste es lo que define el momento actual. Hay marcas que sienten el impacto de un entorno más exigente, mientras otras logran capitalizar mejoras puntuales y estrategias más afinadas.

Tesla sigue marcando la diferencia

Hablar de eléctricos en ventas es, inevitablemente, hablar de Tesla. El Tesla Model Y se mantiene como el líder absoluto con 78,591 unidades vendidas en lo que va del año. Para ponerlo en contexto, representa cerca de un tercio de todos los eléctricos comercializados en el país.

Lo interesante es que no solo lidera, también crece. Registró un aumento del 23% respecto al mismo periodo de 2025, algo que contrasta con el desempeño más irregular de otros modelos de la marca.

Justo detrás aparece el Tesla Model 3 con 31,672 unidades. Aunque la cifra sigue siendo sólida, la caída del 40% deja claro que la competencia ya no da respiro en el segmento de sedanes eléctricos.

Las marcas tradicionales empiezan a responder

Más allá de Tesla, el tablero competitivo se empieza a equilibrar. Toyota logró meterse en el tercer puesto con el Toyota bZ, que alcanzó 10,029 unidades y creció un 79%.

Este salto no es casual. La actualización del modelo trajo mejoras en autonomía, potencia y tiempos de carga, algo que el público claramente valoró. Es una señal de que las marcas tradicionales pueden reaccionar cuando afinan bien su propuesta.

Otro caso interesante es el Hyundai Ioniq 5, que se ubica cuarto con 9,790 unidades. La estrategia de ajustar precios, con recortes de hasta $9,800 dólares, le permitió mantenerse competitivo en un momento donde los incentivos fiscales ya no juegan el mismo papel.

Modelos que resisten y otros que retroceden

El quinto lugar queda en manos del Chevrolet Equinox EV con 9,589 unidades. Aunque muestra una leve caída del 7%, sigue siendo una opción fuerte por su equilibrio entre precio, espacio y confianza de marca.

Más abajo en el ranking aparecen propuestas que reflejan lo variado del mercado. El Rivian R1S se posiciona sexto con 5,494 unidades, manteniendo un crecimiento moderado. Por su parte, el Ford Mustang Mach-E atraviesa un momento complicado, cayendo un 60% hasta las 4,600 unidades.

Entre las sorpresas está el Lexus RZ, que con 4,456 unidades crece un 207% gracias a mejoras clave en su nueva versión. También se mantienen en el top 10 el Tesla Cybertruck con 3,519 unidades y el Cadillac Lyriq con 3,370.

2026 muestra un mercado más maduro, donde cada modelo tiene que justificar su lugar. Y aunque Tesla sigue liderando, la distancia con sus rivales empieza a acortarse poco a poco.

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