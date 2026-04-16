Otra vez China: este sedán híbrido sorprende con 1,260 km

No hace falta que un auto sea popular para convertirse en una de las propuestas más interesantes del momento. Este sedán híbrido de origen chino está empezando a llamar la atención por una combinación que no se ve todos los días, cifras de autonomía que parecen exageradas, una potencia digna de superdeportivo y un precio que no lo deja fuera del alcance de muchos compradores.

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Detrás del proyecto del Avatr 12 hay una alianza industrial potente que mezcla experiencia en fabricación, desarrollo tecnológico y baterías de última generación. El resultado es un modelo que busca competir en lo más alto, pero sin la etiqueta de exclusividad que suele disparar los precios.

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Su llegada al mercado no pasó desapercibida. En apenas 36 horas logró acumular 6,700 pedidos, una cifra que habla por sí sola del interés que despierta. Ahora, con su versión actualizada, refuerza su propuesta con mejoras en varios aspectos clave.

Diseño grande y presencia imponente

A nivel estético mantiene una silueta elegante y moderna, con algunos retoques en iluminación y paragolpes que le dan un aire más refinado. Sus proporciones dejan claro que juega en la liga de los grandes sedanes, con 5,020 mm de largo, 1,999 mm de ancho y 1,460 mm de alto, además de una distancia entre ejes de 3,020 mm.

Puertas adentro, el enfoque está puesto en el confort. Los materiales tienen buena calidad y el diseño prioriza una experiencia tecnológica envolvente.

Destacan una pantalla central de 15,6 pulgadas y otra que se extiende a lo largo del habitáculo con 35,4 pulgadas. En la parte trasera, dos pasajeros disfrutan de asientos individuales con funciones de calefacción, ventilación y masaje.

Interior del Avatr 12. Crédito: Avatr. Crédito: Cortesía

Autonomía récord y potencia de sobra

La versión híbrida enchufable es la gran protagonista en términos de alcance. Gracias a la combinación entre motor térmico y sistema eléctrico, logra hasta 1,260 km de autonomía total. En modo completamente eléctrico puede recorrer unos 350 km, apoyado por una batería de 52,01 kWh y una configuración que entrega 536 CV.

Para quienes buscan cero emisiones, también hay variantes 100% eléctricas. Estas utilizan una arquitectura de 800 voltios que permite recargas rápidas, pasando del 30% al 80% en apenas 10 minutos.

Las opciones mecánicas van desde 673 CV hasta unos impactantes 955 CV en la versión más radical, con una batería de 98,07 kWh que puede alcanzar hasta 735 km de autonomía.

Volante del Avatr 12. Crédito: Avatr. Crédito: Cortesía

Tecnología que mira al futuro

Otro de los puntos fuertes del Avatr 12 es el despliegue tecnológico. Incorpora tres sensores LiDAR de alta precisión, junto a múltiples radares y cámaras que permiten funciones avanzadas de asistencia a la conducción. La idea es acercarse a un nivel de conducción autónoma tanto en ciudad como en carretera.

Uno de los aspectos más llamativos es su precio. La versión híbrida parte desde aproximadamente $36,800 dólares, mientras que las variantes más equipadas superan los $39,000 dólares. En el caso de los modelos eléctricos, el rango arranca cerca de $38,000 dólares y puede alcanzar los $54,000 dólares en las configuraciones más completas.

Por ahora, su comercialización está centrada en China, pero la expansión internacional no parece lejana.

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