Te encantará: Jeep revive los 80 con una edición especial

Jeep parece haber entendido muy bien el concepto de conectar con los recuerdos y ahora lo lleva a la práctica con una propuesta que no pasa desapercibida.

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La marca decidió tomar lo mejor de su pasado y reinterpretarlo en clave moderna. Así nace el paquete Rewind, una edición especial que transforma a dos de sus modelos más icónicos en verdaderos homenajes rodantes a los años 80 y 90. El resultado no busca discreción, sino todo lo contrario.

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El movimiento llega después de una fuerte respuesta del público tras su presentación conceptual. Lo que empezó como una idea llamativa terminó convirtiéndose en una opción real para quienes quieren algo distinto dentro del mundo off-road.

Un recuerdo directo a otra época

El paquete Rewind cambia por completo la personalidad del Jeep Wrangler y del Jeep Gladiator. La inspiración está clara y no intenta disimularlo.

Gráficos multicolores recorren la carrocería con referencias a cintas de casete, videojuegos arcade y esa estética vibrante que marcó a toda una generación. A eso se suman tonos llamativos como Hydro Blue, Joose o Reign, que refuerzan esa identidad desenfadada.

Los detalles también cuentan. Ganchos de remolque con acabado dorado, llantas preparadas para el off-road y guardabarros pintados al color de la carrocería ayudan a construir un conjunto que rompe con la sobriedad habitual de este tipo de vehículos.

Interior con personalidad propia

Puertas adentro, la propuesta sigue la misma línea. No hay intención de pasar desapercibido. Todo está pensado para reforzar esa experiencia retro con un enfoque moderno.

Los asientos en cuero Nappa incorporan patrones inspirados en gráficos de 8 bits, mientras que las costuras en colores contrastantes aportan un aire lúdico. Incluso la palanca de cambios adopta un diseño que recuerda a las pantallas de matriz de puntos, un detalle que no muchos esperaban ver en un vehículo actual.

También hay placas exclusivas, terminaciones personalizadas y alfombras diseñadas para resistir cualquier clima. Es un interior que mezcla nostalgia con funcionalidad sin perder el foco en el uso real.

Jeep Wrangler Rewind 2026. Crédito: Jeep. Crédito: Cortesía

Tecnología y capacidades intactas

Más allá del aspecto visual, tanto el Wrangler como el Gladiator mantienen intactas sus capacidades. Siguen siendo vehículos preparados para salir del asfalto sin problemas.

Entre su equipamiento se encuentran una pantalla de información de 7 pulgadas, sistema de arranque remoto, acceso sin llave y faros LED. También incorporan asistencias como control de crucero adaptativo, advertencia de colisión frontal y diferencial trasero bloqueable.

El Modo Off-Road+ sigue presente para enfrentar terrenos exigentes, lo que deja claro que esta edición no es solo estética.

El paquete Rewind estará disponible para pedidos desde mayo de 2026. Su costo será de $1,900 dólares adicionales sobre las versiones Willys de ambos modelos.

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