Leapmotor llega a México desde China gracias a Stellantis

El periodista Rafael Cores recorre el Stellar Autofest en Ciudad de México, donde el grupo Stellantis presenta sus novedades automotrices para el mercado mexicano.

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El evento destaca el lanzamiento oficial de Leapmotor, una marca de origen chino especializada en vehículos híbridos de rango extendido, que introduce los SUV B10, C10 y C16 con autonomías de hasta 1000 km y cabinas de alta tecnología.

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Además de esta incorporación, la exhibición incluye las actualizaciones de marcas establecidas del grupo, tales como Fiat con el Grande Panda y el Topolino, Peugeot con los modelos 5008 y 408, y Alfa Romeo con el Junior.

La muestra también expone vehículos de alto rendimiento y de trabajo, incluyendo el Maserati GT2 Stradale, el Jeep Recon eléctrico, el Dodge Attitude RT, el Charger Sixpack y la línea RAM encabezada por la 5500 Chassis Cab de cinco toneladas, todo esto complementado por una colección de automóviles clásicos que repasan la trayectoria de las marcas.

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