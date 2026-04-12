No tienen comparación: autos más rápidos de EE.UU. en 2026

Los debates sobre los autos más rápidos del mundo ya no son exclusivamente en torno a Europa. En 2026, varios modelos desarrollados en Estados Unidos están empujando los límites de lo posible, combinando potencia brutal con tecnología de última generación.

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El cambio no llegó de un día para otro. La electrificación, junto con nuevas soluciones híbridas y desarrollos propios, permitió que fabricantes estadounidenses se metan de lleno en una liga que antes parecía reservada para unos pocos nombres históricos.

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Chevrolet Corvette ZR1X, potencia sin concesiones

Chevrolet llevó al Corvette a un nuevo nivel con el ZR1X. Este modelo combina un V8 biturbo de 5.5 litros con un motor eléctrico que, en conjunto, supera los 1,200 caballos de fuerza.

El resultado es un deportivo que no solo impresiona en línea recta, sino también en circuito. Durante varios meses, fue el estadounidense más rápido en Nürburgring.

Su precio lo convierte en una especie de “bargain” dentro de su categoría, arrancando en $207,000 dólares, muy por debajo de otros superdeportivos con cifras similares.

Ford Mustang GTD, ADN de competición

Ford decidió llevar su experiencia en competición directamente a la calle con el Mustang GTD. No es un Mustang más. Es una máquina pensada para rendir al máximo en pista.

Su motor V8 de 5.2 litros supercargado entrega 815 caballos de fuerza y lo posiciona entre los deportivos más extremos de la marca. Además, logró algo que pocos autos de producción estadounidense habían conseguido, bajar de los siete minutos en Nürburgring.

Eso sí, su exclusividad se paga. El precio base arranca en $327,960 dólares, dejando claro que no es un modelo pensado para cualquiera.

Hennessey Venom F5 Evolution, cifras de otro planeta

Hablar de Hennessey es hablar de excesos bien ejecutados. El Venom F5 Evolution es probablemente uno de los autos más radicales fabricados en Estados Unidos.

Su motor V8 biturbo de 6.6 litros alcanza los 2,031 caballos de fuerza, una cifra que lo coloca directamente en el terreno de los hiperdeportivos más extremos del mundo. A eso se suma un trabajo aerodinámico muy fino para mantener estabilidad a velocidades extremas.

Su precio acompaña ese nivel de exclusividad, con una base cercana a $2,700,000 dólares.

Lucid Air Sapphire, un sedán que sorprende

No todo en esta lista son coupés o deportivos tradicionales. El Lucid Air Sapphire demuestra que un sedán también puede ser increíblemente rápido.

Con tres motores eléctricos que generan 1,234 caballos de fuerza, logra acelerar de 0 a 60 mph en apenas 1,8 segundos. Más allá de las cifras, sorprende por cómo combina rendimiento con confort.

Su precio ronda los $250,000 dólares, posicionándolo como una opción premium dentro del mundo eléctrico.

Tesla Model S Plaid, velocidad accesible

Tesla sigue siendo un referente cuando se habla de aceleración. El Model S Plaid mantiene su lugar como uno de los autos más rápidos del mundo en producción.

Con más de 1,020 caballos de fuerza, puede hacer el 0 a 60 mph en 1,9 segundos. Lo interesante es que lo hace con un precio bastante más contenido que otros modelos de esta lista, partiendo desde $112,000 dólares.

Pero el panorama sigue moviéndose. A comienzos de abril de 2026, el Ford GT MKIV logró superar al Corvette en Nürburgring, marcando un nuevo récord para un modelo a gasolina estadounidense.

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