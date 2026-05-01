Ni D ni P: las dos letras del auto automático que pueden salvarte en una subida o bajada

Hay dos letras en la palanca del auto automático que casi nadie usa… hasta que las necesita. No están ahí por decoración ni son un vestigio técnico del pasado: “L” y “B” pueden cambiar por completo cómo responde el vehículo en una subida exigente o en una bajada larga, y entenderlas bien es una cuestión de control, seguridad y también de dinero (menos desgaste, menos visitas al taller).

Pocos qué significan “L” y “B” en tu auto automático y cuándo usarlas de verdad. Crédito: Shutterstock

La mayoría conduce siempre en “D” (Drive) y rara vez mira el resto. Es lógico: el auto hace casi todo solo. Pero hay situaciones en las que conviene tomar el control y decirle al vehículo cómo queremos que se comporte. Ahí entran en juego estas dos posiciones.

“L”: cuando el auto necesita fuerza, no velocidad

La “L” viene de Low (baja). Al seleccionarla, la caja se mantiene en marchas cortas —primera o segunda—, lo que hace que el motor gire con más fuerza y entregue mayor empuje, pero limite la velocidad.

En la práctica, es como “bajar un cambio” en un auto manual. Y eso tiene consecuencias muy concretas al volante: el auto responde mejor en subidas pronunciadas, no “duda” cuando está cargado y permite avanzar con más precisión en superficies complicadas, como barro o arena.

También tiene otra ventaja menos evidente: ayuda a frenar el auto sin depender tanto del pedal. En una bajada larga, usar “L” hace que el propio motor retenga el vehículo, evitando que los frenos trabajen de más y se recalienten. Es una función simple, pero muy efectiva.

El problema es que muchos conductores nunca la usan. O peor: no saben que existe. Y terminan exigiendo al sistema de frenos lo que el motor podría hacer mejor.

Crédito: Infografía Georgina Elustondo | Impremedia

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“B”: el aliado silencioso en bajadas largas (y en autos híbridos)

La “B” significa Brake (freno), pero no es un freno convencional. Es una forma de aumentar el freno del motor para que el auto desacelere de manera más natural, sin necesidad de pisar tanto el pedal.

Se encuentra sobre todo en vehículos híbridos, como los de Toyota, donde además cumple una función extra: aprovechar la desaceleración para recargar la batería mediante el frenado regenerativo. Es decir, no solo ayuda a controlar la velocidad, también mejora la eficiencia del sistema.

En la práctica, es ideal para descensos prolongados —carreteras de montaña, rutas con pendientes largas— o incluso para tráfico denso donde se avanza y frena de forma constante. Usar “B” en esos contextos reduce el desgaste de las pastillas de freno y hace la conducción más suave.

No sustituye al pedal, pero sí lo complementa de forma inteligente.

El modo “L” en autos automáticos permite subir pendientes con más fuerza y control sin exigir de más al vehículo. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

No son lo mismo (aunque se parezcan)

Es común confundirlas porque ambas ayudan a “contener” el auto. Pero no hacen lo mismo.

“L” prioriza la fuerza y el control a baja velocidad.

“B” prioriza la retención y la desaceleración. Una es útil cuando el vehículo necesita empuje; la otra, cuando necesita frenarse sin castigar el sistema.

Entender esa diferencia es lo que permite usarlas bien.

El detalle que marca la diferencia en el manejo diario

Saber para qué sirven estas letras no es un conocimiento de especialista: es una herramienta práctica. En un viaje por carretera, en una escapada a la montaña o incluso en una calle con pendiente, pueden marcar una diferencia real en cómo responde el auto.

Y hay algo más: usar correctamente “L” y “B” no solo mejora la conducción, también puede alargar la vida útil de componentes clave, como los frenos o la transmisión.

No se trata de complicar el manejo, sino de aprovechar mejor lo que el auto ya ofrece. Porque a veces, las funciones más útiles son también las más ignoradas.

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