Ram 2500 Lunar Edition 2026 apuesta por un diseño espacial

Hay camionetas pensadas para el trabajo duro y otras que también buscan contar una historia. Ram vuelve a apostar por lo segundo con el regreso de una de sus ediciones más llamativas.

Lee también: Actualización histórica: si tienes un Volvo, eres afortunado

La marca decidió recuperar la temática espacial que ya había presentado hace un par de años y ahora la lleva nuevamente a la familia de las 2500.

Puedes leer: Esta marca china promete 400 km de carga en solo 5 minutos

El resultado es la Ram 2500 Lunar Edition 2026, una versión especial que mezcla potencia, capacidad todoterreno y un diseño inspirado en la superficie lunar. Esta propuesta no aparece sola.

La edición se ofrece en dos variantes muy conocidas dentro de la gama, las Power Wagon y Rebel, ambas con un enfoque robusto y preparadas para condiciones exigentes.

El paquete regresa después de que la primera generación, presentada en los modelos 2024, lograra una recepción bastante positiva entre los clientes de la marca. Ram decidió repetir la fórmula y traer de vuelta la Lunar Edition para el modelo 2026, dirigida especialmente a quienes disfrutan de los detalles exclusivos y una estética distinta.

Un diseño con inspiración espacial

Lo primero que llama la atención en esta edición especial es su identidad visual. Ram trabajó en una apariencia monocromática con tonos que recuerdan a la superficie de la Luna.

La carrocería incorpora una capa transparente en gris cerámica que contrasta con un acabado inferior Diamond Black Crystal Pearl-Coat. El resultado es una combinación elegante pero también agresiva, algo que encaja muy bien con el carácter de estas camionetas.

Interior de la Ram 2500 Lunar Edition 2026. Crédito: Stellantis. Crédito: Cortesía

La parrilla adopta también el color gris cerámica, mientras que varios gráficos “Lunar” en negro brillante refuerzan la temática espacial. Los rines negros completan la imagen robusta. En la Power Wagon tienen un tamaño de 17 pulgadas, mientras que en la Rebel crecen hasta 20 pulgadas.

Todo el conjunto busca ofrecer una apariencia distinta dentro del segmento de las pickups de trabajo pesado, donde normalmente predominan configuraciones más tradicionales.

Un interior con detalles exclusivos

El ambiente dentro de la cabina también recibe una dosis importante de personalidad. Los asientos tipo butaca están tapizados en cuero Natura Plus Black de alta gama e incluyen logotipos Power Wagon o Rebel grabados en relieve.

Las costuras en tono Copperhead Orange recorren varios elementos del habitáculo y crean un contraste visual bastante atractivo. Estas líneas aparecen en zonas como el volante, los paneles de las puertas, las manijas de agarre y la palanca de cambios.

La consola central suma una placa especial fabricada en aleación negra con letras mecanizadas en cromo satinado. También incorpora un compartimento Mopar con cerradura que añade un toque de funcionalidad para guardar objetos con mayor seguridad.

Tecnología y capacidades todoterreno

Las versiones Lunar Edition incluyen el equipamiento Nivel 2 que Ram ofrece en la gama 2500. En el interior destaca una pantalla táctil Uconnect 5 de 14.5 pulgadas acompañada por una pantalla interactiva de 10.25 pulgadas para el pasajero.

La Ram 2500 Lunar Edition 2026. Crédito: Stellantis. Crédito: Cortesía

El sistema de audio Harman Kardon con 17 bocinas promete una experiencia sonora potente, mientras que otros elementos como pedales ajustables eléctricamente, acceso pasivo, limpiaparabrisas automáticos e iluminación LED de cortesía completan el paquete tecnológico. También se suma un revestimiento de caja en aerosol y una escalera desplegable para facilitar el acceso a la zona de carga.

Cada versión mantiene su propio carácter mecánico. La Power Wagon utiliza un motor HEMI V8 de 6.4 litros que entrega 405 caballos de fuerza y 429 lb-pie de torque. Esta variante incluye elementos pensados para el todoterreno más exigente, como una barra estabilizadora delantera desconectable, diferenciales ELocker en ambos ejes y neumáticos de 33 pulgadas. También incorpora un cabrestante WARN Zeon-12 con capacidad de 12,000 libras integrado en el parachoques.

La Rebel, por su parte, apuesta por un enfoque distinto con el motor Cummins HO turbodiésel de 6.7 litros y seis cilindros en línea. Este bloque genera 430 caballos de fuerza y un impresionante torque de 1,075 lb-pie. Con esa configuración puede remolcar hasta 19,890 libras y soportar una carga útil de 3,300 libras.

El paquete Lunar Edition tiene un costo adicional de $1,995 dólares sobre las versiones base de la Ram 2500.

En el caso de la Ram 2500 Power Wagon Lunar Edition 2026, el precio total arranca en $86,385 dólares. La Ram 2500 Rebel Lunar Edition 2026 se ubica un poco más arriba en la gama con un precio inicial de $93,885 dólares.

Seguir leyendo:

Detallazo: la Chevy Silverado rescata la clásica Regular Cab

Así son los robots con IA que BMW ya prueba en sus fábricas

Me suspendieron la licencia en California: qué opciones tengo