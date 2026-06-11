Acusan a tres inmigrantes de operar una red para ingresar niños a EE.UU.

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció la presentación de cargos federales contra tres inmigrantes guatemaltecos acusados de participar en una presunta red de tráfico de menores que habría facilitado el ingreso irregular de más de una docena de niños al país.

El anuncio fue realizado por el fiscal general adjunto interino, Todd Blanche, quien aseguró que la investigación forma parte de los esfuerzos de la administración para combatir las redes de tráfico humano y reforzar la seguridad fronteriza.

El fiscal interino confirmó que los cargos federales fueron presentados contra Maritza Kawik-Koch, su hermano Carlos Agustín Kawik-Koch y Gladys Marina Kalchen, presuntos participantes en la operación de tráfico de menores: “Afirmaban ser parientes cercanos [a los menores] cuando en realidad no lo eran y utilizaban identidades falsas o robadas”.

Acting Attorney General @DAGToddBlanche announces the indictments of 3 illegal aliens who allegedly took part in a wide-ranging conspiracy to smuggle more than a dozen children into the United States:



“When government fails to protect our borders, it is the most vulnerable who? pic.twitter.com/ls2uK44ud2 — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) June 11, 2026

Según las autoridades, los acusados habrían participado en una operación de contrabando de inmigrantes que involucró a menores de edad, aunque hasta el momento no se han revelado públicamente todos los detalles del caso ni las identidades de los niños afectados.

“Los tres extranjeros ilegales de Guatemala presuntamente participaron en una extensa red de contrabando que introdujo a más de una docena de niños en Estados Unidos, aprovechándose del sistema y explotando a menores vulnerables”, dijo Blanche.

Durante la presentación de los cargos, Blanche también afirmó que los niños suelen ser las principales víctimas cuando las organizaciones criminales se aprovechan de los sistemas migratorios.



“Cuando el gobierno no logra proteger nuestras fronteras, son los más vulnerables quienes sufren”, declaró el funcionario.



El representante del DOJ añadió que la actual administración mantiene una política de “tolerancia cero” frente a actividades relacionadas con el tráfico de personas y la explotación de menores.

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