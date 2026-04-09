Cadillac despide uno de sus sedanes más deportivos

Cadillac ya tomó la decisión y no hay vuelta atrás. Los pedidos del CT4 y de su versión más radical, el CT4-V Blackwing, se cerrarán en abril, dejando una ventana muy corta para quienes todavía soñaban con estrenar uno.

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El cierre definitivo de producción está programado para el 25 de junio de 2026, momento en el que este sedán se despedirá oficialmente.

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Un modelo que nació para renovar la gama

El Cadillac CT4 llegó en 2020 como reemplazo del ATS, con la intención de ofrecer un enfoque más moderno y dinámico dentro del segmento premium. Y lo logró. Desde el inicio se posicionó como una alternativa atractiva para quienes buscaban algo diferente frente a las opciones europeas tradicionales.

Con un precio de entrada cercano a $36,000 dólares, el CT4 ofrecía una combinación interesante de diseño, tecnología y un toque deportivo que no siempre es fácil de encontrar en este rango.

La versión Blackwing, un guiño a los puristas

Si hubo una variante que realmente elevó el nombre del modelo fue el Cadillac CT4-V Blackwing. Este sedán no solo destacaba por su potencia, sino también por su enfoque claramente orientado al conductor.

Bajo el capó llevaba un motor V6 biturbo de 3.6 litros capaz de generar hasta 472 caballos de fuerza. A eso se sumaba algo cada vez más raro en el mercado actual, la posibilidad de elegir una transmisión manual de seis velocidades. Un detalle que lo convirtió en una pieza codiciada entre los entusiastas.

Más allá de los números, lo que ofrecía era una experiencia directa, de esas que conectan al conductor con el auto de una forma que muchos modelos modernos han dejado de lado.

El cambio de rumbo de Cadillac

La salida del CT4 no es un caso aislado. Forma parte de una estrategia más amplia en la que Cadillac está simplificando su catálogo mientras acelera su transición hacia la electrificación.

La marca ya tiene varios modelos eléctricos en camino y busca reorganizar su oferta para adaptarse a esa nueva etapa. Con la desaparición del CT4, la gama a combustión se reduce, dejando espacio para una familia eléctrica que irá ganando protagonismo en los próximos años.

Cadillac CT5 2026. Crédito: Cadillac. Crédito: Cortesía

Un adiós que no significa el fin de los sedanes

Aunque el CT4 se despide, Cadillac no abandona por completo este formato. El Cadillac CT5 seguirá en producción, incluyendo sus versiones más deportivas como el CT5-V Blackwing.

Para quienes estaban considerando un CT4, el tiempo juega en contra. Con los pedidos a punto de cerrarse, conseguir uno nuevo será cuestión de actuar rápido. Después de eso, quedará como uno de esos modelos que se recuerdan por haber ofrecido algo especial en un momento de transición dentro de la industria.

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