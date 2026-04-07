Slate Auto: la camioneta pickup que se convierte en SUV

Analizamos las especificaciones de la Slate Auto, un vehículo con arquitectura modular que permite la transición entre los formatos de camioneta pickup y SUV.

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Durante el recorrido, Gustavo Bizyk, responsable de diseño exterior, detalla cómo la carrocería se divide en paneles de dimensiones reducidas que los usuarios pueden desatornillar y reemplazar de manera independiente para cambiar el color o modificar la estructura del automotor.

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El interior carece de pantallas táctiles integradas para el sistema de infoentretenimiento; en su lugar, incorpora un soporte para teléfono móvil con el fin de evitar la obsolescencia tecnológica del software, mientras que el control de la climatización se opera mediante perillas analógicas tradicionales para reducir las distracciones al volante.

Probamos la Slate Auto. Crédito: Slate. Crédito: Cortesía

El fabricante habilitó además la sustitución de otros componentes externos e internos, como la parrilla frontal, los faros y las piezas del panel de instrumentos, mediante el uso de herramientas de ensamble básico.

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