La apuesta más ambiciosa: así, Kia renueva el Seltos

Kia no se conforma con seguir el ritmo del mercado, quiere marcarlo. Y con la nueva generación del Seltos, lo deja bastante claro. Este SUV compacto da un giro importante en 2027, no solo en diseño, también en concepto.

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La marca coreana lo empuja hacia un terreno más completo, donde el espacio, la tecnología y la electrificación empiezan a jugar en otra liga.

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La presentación oficial se dio en el New York International Auto Show 2026, un escenario donde no faltaron novedades, pero el Seltos logró hacerse notar. Esto no es casualidad.

Este modelo ya venía siendo uno de los pilares de la marca y ahora busca consolidarse frente a rivales bien posicionados como el Honda CR-V, el Mazda CX-5 o el Toyota Corolla Cross.

Más grande y con otra presencia

A simple vista, el cambio es evidente. El Seltos 2027 crece en todas sus dimensiones. Es más largo, más ancho y con una distancia entre ejes que mejora directamente la habitabilidad. Ese aumento se traduce en algo que los usuarios valoran mucho, más comodidad en el día a día.

El diseño también evoluciona. Mantiene la esencia moderna de Kia, pero incorpora una estética más robusta, con guiños claros al Kia Telluride. Las nuevas luces LED con firma ámbar, las manijas empotradas y las llantas de hasta 19 pulgadas en versiones X-Line refuerzan esa imagen más refinada y actual.

Los nuevos colores, como Terrain Brown o Frost Blue, acompañan esa sensación de renovación sin romper con la identidad del modelo.

Interior del Kia Seltos 2027. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

Un interior que apunta a otro nivel

Puertas adentro es donde más se percibe el salto generacional. El habitáculo se vuelve más tecnológico, pero también más práctico. La combinación de pantallas puede alcanzar casi 30 pulgadas en total, con un sistema que integra un panel central de 12.3 pulgadas, un cuadro digital del mismo tamaño y un módulo adicional para climatización.

El sistema ccNC de Kia permite conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, algo que ya se vuelve imprescindible. A eso se suman actualizaciones remotas y un asistente por voz que utiliza inteligencia artificial para adaptarse al uso del conductor.

El espacio también mejora notablemente. La segunda fila gana en comodidad, con más lugar para las piernas, y el área de carga alcanza hasta 60 pies cúbicos con los asientos abatidos. Es un punto fuerte para quienes buscan versatilidad sin saltar a un SUV más grande.

La gran novedad está bajo el capó

El paso hacia la electrificación es, probablemente, el movimiento más importante de este Seltos. Por primera vez, incorpora una versión híbrida dentro de su gama, algo que lo pone en sintonía con lo que hoy pide el mercado.

Kia Seltos 2027. Crédito: Kia. Crédito: Cortesía

La oferta mecánica queda compuesta por cuatro opciones. Desde un motor 2.0 litros con transmisión IVT, pasando por un 1.6 turbo de 190 caballos con tracción integral, hasta una variante híbrida que combina un motor 1.6 litros con una transmisión de doble embrague de seis velocidades.

Esta versión híbrida podrá configurarse con tracción delantera o con un sistema e-AWD, lo que amplía su versatilidad. Aunque todavía no hay cifras oficiales de consumo, todo indica que será uno de los puntos más atractivos del modelo.

Seguridad que sube la vara

Kia también refuerza el apartado de seguridad con sistemas que hasta hace poco eran exclusivos de segmentos superiores. El Seltos 2027 suma frenado automático de emergencia, asistente de carril, monitoreo de punto ciego con cámara y visión 360°, entre otros asistentes.

En cuanto a su llegada al mercado, las versiones con motores tradicionales estarán disponibles a partir del segundo trimestre de 2026. La variante híbrida llegará hacia finales de ese mismo año.

El precio todavía no es oficial, pero se estima que arrancará cerca de los $26,000 dólares, una cifra que lo mantiene competitivo dentro de su categoría.

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