WhatsApp llega a CarPlay y deja atrás los líos con Siri

Manejar y mandar un mensaje nunca fue una combinación cómoda para quienes usan iPhone con CarPlay. La experiencia, hasta ahora, estaba demasiado atada a cómo respondiera Siri en ese momento. Y claro, cuando la tecnología no interpreta bien lo que dices, la frustración aparece rápido.

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Ese escenario empieza a cambiar con la llegada de una aplicación nativa de WhatsApp para CarPlay. La diferencia se siente desde el primer uso. Ya no hay que depender exclusivamente de comandos de voz que muchas veces terminaban en mensajes mal enviados o directamente en contactos equivocados.

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La novedad apunta a algo simple, pero clave, y es hacer más directa la comunicación sin distraer al conductor. Todo está pensado para que interactúes lo mínimo posible con la pantalla y mantengas la atención donde importa.

Una interfaz más clara y pensada para el manejo

Al abrir WhatsApp en CarPlay, lo primero que aparece es una lista de chats recientes. No es casual que solo incluya conversaciones de las últimas tres semanas. La idea es evitar que el usuario se pierda navegando entre mensajes antiguos mientras maneja.

Interior del Hyundai Elexio. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Cada contacto se muestra con su foto, un resumen del último mensaje y un indicador visual para los chats sin leer. Es información justa y necesaria, fácil de interpretar con un vistazo rápido.

Si necesitas escribirle a alguien que no aparece en esa lista, el acceso también es sencillo. Tocas “Nuevo mensaje”, buscas el contacto en tu agenda y listo. El sistema permite escribir o dictar con mucha más precisión que antes, reduciendo los errores típicos de los asistentes de voz.

Más funciones sin complicaciones

La aplicación no se limita a los mensajes. También suma herramientas que hacen la experiencia más completa dentro del auto.

Por un lado, el historial de llamadas permite ver rápidamente quién te llamó, a quién llamaste y qué llamadas quedaron pendientes. Con un toque puedes devolver una comunicación sin vueltas.

Además, la pestaña de favoritos replica los contactos destacados que ya tienes en tu iPhone. Eso significa que las personas con las que hablas más seguido están siempre a mano, sin necesidad de buscarlas.

Interior del Volvo EX30 2027. Crédito: Volvo. Crédito: Cortesía

Todo esto se integra con el diseño de CarPlay, adaptándose tanto al modo claro como al oscuro. Los elementos son grandes, legibles y fáciles de identificar incluso en condiciones de mucha luz.

Menos distracciones, más control

Uno de los puntos más fuertes de esta actualización es la mejora en seguridad. Al reducir la dependencia de Siri, también se eliminan muchos de los errores que obligaban a repetir comandos o corregir mensajes.

Ahora el proceso es más intuitivo. Eliges el chat, escribes o dictas y sigues manejando. Menos pasos, menos margen de error y, sobre todo, menos distracciones innecesarias.

En un momento en el que los autos están cada vez más conectados, este tipo de avances marcan la diferencia.

Interior de la Hyundai Santa Cruz. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

¿Cuándo estará disponible?

Por ahora, esta nueva versión de WhatsApp para CarPlay está en fase beta a través de TestFlight. Sin embargo, todo indica que su llegada oficial no debería demorarse demasiado.

Cuando se libere para el público general, bastará con actualizar la app en el iPhone y conectar el dispositivo al auto para empezar a usarla. Sin configuraciones complejas ni pasos adicionales.

Para quienes viven conectados incluso al volante, este cambio representa un salto importante. La mensajería deja de ser un problema y pasa a ser una herramienta realmente útil dentro del auto.

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