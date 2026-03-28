Guía para recuperar dinero por baches en Nueva York

Vas tranquilo, esquivando tráfico, semáforos y peatones, y de pronto el golpe. No siempre se ve venir. Un bache mal ubicado puede arruinarte el día y también el bolsillo. Lo peor llega después, cuando el mecánico empieza a enumerar daños y la cuenta supera fácilmente los $600 dólares.

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Lo que muchos no saben es que ese dinero, en algunos casos, se puede recuperar. La ciudad de Nueva York contempla reclamos por daños causados por el mal estado de las calles, pero hay que hacerlo bien desde el primer momento.

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La prueba lo es todo

Acá no hay lugar para la improvisación. Si el golpe ya ocurrió, lo primero es reunir evidencia. No toma mucho tiempo, pero puede cambiar completamente el resultado del reclamo.

Fotos claras del bache ayudan mucho, sobre todo si se ven referencias de tamaño. También conviene registrar el daño en el auto y ubicar exactamente dónde ocurrió, incluyendo calle, cruce y carril. Cuantos más detalles, mejor.

Anotar la fecha y la hora es clave. Si hay alguien que presenció el hecho, sus datos pueden sumar peso al caso. Y por supuesto, guarda cada factura o presupuesto del taller. Todo cuenta.

Toyota C-HR 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Cómo iniciar el reclamo sin perder tiempo

El trámite se realiza ante la oficina del contralor de la ciudad. Hoy todo es digital, lo que facilita bastante el proceso. Solo hay que completar el formulario correspondiente a daños vehiculares y adjuntar toda la documentación reunida.

Una vez enviado, el caso entra en revisión. Es normal que pidan información adicional o incluso que soliciten inspeccionar el vehículo.

En algunas situaciones, el conductor debe explicar lo ocurrido en una audiencia. Es parte del procedimiento y no implica costos adicionales.

Los plazos no perdonan

Hay algo que no se puede pasar por alto. El tiempo. Desde el momento del incidente hay 90 días para presentar el reclamo inicial. Si ese plazo se vence, no hay mucho por hacer después.

En caso de que el proceso avance y no estés conforme con la resolución, todavía queda la opción judicial. Pero también tiene límite, que es de 1 año y 90 días desde el día del daño. Además, hay que esperar al menos 30 días desde la notificación antes de avanzar por esa vía. Son detalles que parecen menores, pero hacen toda la diferencia.

El Honda Civic Type R 2023. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

¿Qué pasa cuando la ciudad responde?

Si la investigación determina que la ciudad tuvo responsabilidad, lo habitual es recibir una oferta económica. Ahí cada uno decide si acepta o intenta negociar.

Una vez firmado el acuerdo, el pago suele llegar en unos 90 días. No es inmediato, pero al menos permite recuperar parte o todo el dinero invertido en la reparación.

Si la respuesta es negativa, todavía se puede escalar el caso. Muchos optan por asesorarse con un abogado para aumentar sus posibilidades.

Mazda CX-5 2025, color blanco. Crédito: Mazda. Crédito: Cortesía

No todas las calles son iguales

Hay un detalle importante que suele pasarse por alto. No todas las vías dependen de la ciudad. Algunas autopistas o carreteras están bajo control estatal.

En esos casos, el reclamo cambia de destino y se realiza ante el departamento de transporte correspondiente. La compensación puede alcanzar hasta $5,000 dólares si se demuestra negligencia en el mantenimiento.

Por eso, antes de iniciar cualquier trámite, conviene verificar quién administra la vía donde ocurrió el daño.

Consejos que pueden ahorrarte dinero

Después de un golpe fuerte, revisar el auto cuanto antes es fundamental. Hay daños que no se ven de inmediato, pero aparecen con el uso.

También es buena idea reportar el bache a través de aplicaciones oficiales. Eso deja un registro que puede servir más adelante. Y si usas el auto para trabajar, tener un taller de confianza que entregue diagnósticos rápidos y detallados puede marcar la diferencia.

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