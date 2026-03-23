Una Bugatti sin motor, pero de $20,000: es una bicicleta

Hay objetos que no buscan ser masivos ni prácticos, sino despertar deseo. En ese terreno se mueve Bugatti, una marca acostumbrada a romper esquemas con autos que rozan lo imposible y que ahora decidió explorar un nuevo territorio con una propuesta que no pasa desapercibida.

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La firma francesa, sin abandonar su esencia, se animó a trasladar su filosofía a algo completamente distinto.

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No hablamos de un auto ni de un hiperdeportivo, sino de una bicicleta que lleva su firma y que, fiel a la casa, apuesta por la exclusividad y el detalle extremo. El resultado es una pieza que mezcla ingeniería, diseño y lujo en partes iguales.

Una colaboración pensada al milímetro

Para concretar este proyecto, Bugatti se alió con Factor Bikes, una firma británica reconocida por desarrollar bicicletas de alto rendimiento avaladas por la UCI. La idea no era simplemente lanzar un producto con logo, sino construir algo que realmente reflejara el espíritu de modelos como el Bugatti Chiron o el Bugatti Veyron.

Así nació la Bugatti Factor One, una bicicleta que se ubica en un terreno muy particular. No solo apunta a ciclistas exigentes, también seduce a coleccionistas que valoran las ediciones limitadas y el diseño exclusivo. Su precio arranca en $24,000 dólares, lo que la coloca directamente en la categoría de objeto de lujo.

La Bugatti Factor One. Crédito: Bugatti. Crédito: Cortesía

Ingeniería de superdeportivo aplicada a dos ruedas

Lejos de ser un simple capricho, este modelo incorpora soluciones propias del mundo automotor. La estructura está fabricada en fibra de carbono ultraligera, mientras que el diseño aerodinámico fue desarrollado con estudios de flujo de aire similares a los que se utilizan en autos de alto rendimiento.

Cada línea, cada curva y cada componente responde a una lógica clara. Nada está ahí por estética únicamente. La geometría fue optimizada para mejorar la velocidad sostenida y reducir la resistencia al viento, incluso con una horquilla delantera más ancha de lo habitual.

Además, la integración de piezas es total. No hay elementos que rompan la armonía visual ni funcional. Todo trabaja en conjunto para ofrecer eficiencia y estabilidad, tanto en tramos planos como en subidas exigentes.

Llega la Bugatti Factor One. Crédito: Bugatti. Crédito: Cortesía

Componentes premium y peso sorprendente

La Bugatti Factor One también se apoya en proveedores de primer nivel. Incluye un sillín de Selle Italia, componentes de carbono de Carbon-Ti y neumáticos de Continental, además de ruedas Black Inc desarrolladas específicamente para este modelo.

El resultado es una bicicleta que logra un equilibrio notable entre rigidez, ligereza y rendimiento. El conjunto destaca por su bajo peso y por un perfil aerodinámico de 62 mm que favorece la velocidad sin comprometer la estabilidad.

Bugatti Factor One. Crédito: Bugatti. Crédito: Cortesía

Un objeto de colección con identidad Bugatti

Más allá de lo técnico, el diseño también juega un papel clave. La bicicleta luce el clásico “Bugatti Blue”, un tono histórico de la marca, acompañado de gráficos bicolor y detalles exclusivos como el “Elefante Danzante”, símbolo ligado a la tradición de la firma.

La producción estará limitada a solo 250 unidades en todo el mundo, todas numeradas. Eso la convierte en algo más que un medio de transporte. Es una pieza de colección pensada para quienes buscan diferenciarse incluso fuera del universo automotor.

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