Cifras de récord: aranceles golpean fuerte a fabricantes

Las cifras no siempre hacen ruido, pero cuando se ponen sobre la mesa, cuentan una historia difícil de ignorar. El 2025 dejó una de esas señales claras para la industria automotriz en Estados Unidos. No fue una caída en ventas ni un problema de producción puntual, sino algo más estructural que terminó afectando a prácticamente todos los fabricantes.

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El impacto económico superó los $35,000 millones de dólares, una cifra que refleja hasta qué punto los aranceles se convirtieron en un factor determinante. Lo interesante es que no se trató de un problema aislado de una región o de una marca específica. Fue un efecto dominó que alcanzó tanto a fabricantes locales como a gigantes internacionales.

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Los datos, recopilados por Automotive News a partir de reportes financieros, dejan ver un escenario complejo que podría extenderse hacia 2026 si no cambian las condiciones.

Las marcas más golpeadas

Dentro de este panorama, las compañías asiáticas fueron las que sintieron el mayor impacto. Toyota aparece como el caso más evidente, con una proyección de costos vinculados a aranceles cercana a $9,100 millones de dólares para el cierre de su año fiscal.

El motivo es bastante claro. Aunque muchas de estas marcas tienen producción en Estados Unidos, siguen dependiendo de componentes que llegan desde distintos puntos del mundo. Esa cadena global, que durante años fue una ventaja competitiva, ahora se ha convertido en un punto vulnerable.

Otras marcas como Honda, Mazda, Nissan, Subaru, Hyundai y Kia también registraron pérdidas importantes, aunque en menor escala. En el caso de los fabricantes europeos, el impacto fue más moderado, pero igualmente significativo para grupos como BMW, Mercedes-Benz y Volkswagen.

Los Prius HEV 2023 están en ese retiro masivo. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

Las estadounidenses tampoco se salvaron

Podría pensarse que las marcas locales estaban mejor preparadas para este escenario, pero la realidad fue distinta. Ford, Stellantis y General Motors también enfrentaron un aumento considerable en sus costos.

En conjunto, estas tres compañías absorbieron alrededor de $6,500 millones de dólares relacionados con aranceles. El problema radica en que gran parte de su producción depende de piezas que llegan desde México y Canadá, lo que las expone directamente a los impuestos sobre importaciones.

Esto ha generado movimientos estratégicos dentro de la industria. Algunas marcas ya comenzaron a replantear la ubicación de sus plantas y la procedencia de sus componentes, buscando reducir su exposición a estos costos adicionales.

Referencia del Honda Fit. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

¿Por qué los aranceles pesan tanto?

El impacto no se explica solo por un impuesto puntual. Es la suma de varias medidas que, juntas, terminan elevando los costos de forma considerable.

Las importaciones desde México y Canadá enfrentaron aranceles del 25%, afectando especialmente a las cadenas de suministro norteamericanas. A esto se sumaron tarifas sobre acero y aluminio importado que llegaron al 50%, encareciendo la fabricación de múltiples componentes.

En el caso de Europa, Japón y Corea del Sur, los aranceles se ubicaron en torno al 15% tras negociaciones, aunque inicialmente fueron más altos. Y si se mira hacia China, el escenario fue todavía más exigente, con impuestos del 100% para vehículos eléctricos importados.

Ese último punto obligó a varias marcas a cambiar sus planes. Empresas que dependían de producción en China tuvieron que ajustar su oferta o directamente dejar de importar ciertos modelos.

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