El lavado sin contacto, ¿realmente protege tu auto?

Mantener el auto limpio no es solo una cuestión estética. Para muchos, es casi un ritual. Pero también es cierto que cada vez hay menos tiempo para dedicarle a ese cuidado, y ahí es donde aparecen alternativas que prometen hacerlo todo más fácil.

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Una de las que más ha crecido en popularidad es el autolavado sin contacto, también conocido como touchless. La propuesta suena tentadora. Limpiar el vehículo sin que nada lo toque. Sin cepillos, sin rodillos y, en teoría, sin riesgo de rayones. Pero como suele pasar, la realidad tiene más matices de lo que parece a simple vista.

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Cómo funciona realmente

A diferencia de los sistemas tradicionales, aquí no hay elementos que rocen la carrocería. Todo el trabajo lo hacen chorros de agua a alta presión combinados con detergentes específicos que se encargan de desprender la suciedad.

La lógica es simple. Si no hay contacto físico, se reduce la posibilidad de dañar la pintura. Esto lo convierte en una opción especialmente atractiva para autos nuevos o con acabados delicados.

Además, el proceso suele ser rápido. En pocos minutos, el vehículo pasa por todas las etapas del lavado sin necesidad de intervención manual.

Lo que juega a favor

Uno de los mayores atractivos del sistema es la protección de la pintura. Al eliminar el roce, se evita la aparición de micro-rayones o esas marcas circulares que suelen dejar algunos lavados tradicionales.

También hay un punto importante en la comodidad. Para quienes viven con el tiempo justo, este tipo de autolavado permite mantener el auto presentable sin complicaciones ni esperas largas.

Otro aspecto interesante es la compatibilidad con accesorios. Barras de techo, antenas o elementos adicionales no corren el riesgo de engancharse o dañarse, algo que sí puede ocurrir en sistemas con cepillos.

En muchos casos, además, estas estaciones utilizan productos biodegradables y optimizan el uso del agua, lo que reduce el impacto ambiental frente a métodos más antiguos.

Hyundai NEXO, la apuesta del hidrógeno. Crédito: Hyundai. Crédito: Cortesía

Donde empiezan las dudas

No todo es perfecto. El principal punto débil del autolavado sin contacto aparece cuando el auto está realmente sucio. Restos de barro seco, insectos o suciedad muy adherida no siempre se eliminan por completo.

Para compensar la falta de fricción, se recurre a químicos más potentes. Esto puede terminar afectando con el tiempo la capa protectora de la pintura o eliminando ceras aplicadas previamente.

El secado también tiene sus limitaciones. Al depender de aire a presión, es posible que queden marcas de agua si el proceso no es totalmente efectivo, algo que puede arruinar el resultado final.

Y está el tema del costo. Este tipo de servicio suele ser más caro que un lavado tradicional, con precios que pueden variar según la estación, pero generalmente más altos por la tecnología involucrada.

Ford Mustang GTD. Crédito: Ford. Crédito: Cortesía

¿Vale la pena usarlo?

La respuesta depende mucho del uso que le des al auto y del nivel de suciedad habitual. Para un mantenimiento regular, cuando el vehículo no está demasiado sucio, el autolavado sin contacto cumple bien y ayuda a preservar la pintura.

Sin embargo, no reemplaza completamente al lavado manual. Cada cierto tiempo, sigue siendo necesario un trabajo más detallado para eliminar residuos difíciles y aplicar productos protectores.

Al final, más que una solución definitiva, se trata de una herramienta más dentro del cuidado del auto. Bien utilizada, puede ser una gran aliada.

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