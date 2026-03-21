15 autos que desaparecerán del mercado de EE.UU. tras 2026

El mercado automotriz estadounidense está atravesando una etapa de cambios profundos. Las marcas están revisando sus catálogos, eliminando algunos modelos y apostando con más fuerza por vehículos eléctricos o nuevas generaciones de productos. Ese proceso ya tiene consecuencias visibles y varios autos conocidos están preparando su despedida.

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La lista incluye sedanes, SUV e incluso deportivos de lujo que durante años formaron parte del panorama automotor del país. Algunos se marchan por ventas que ya no acompañan, otros porque las marcas están simplificando su oferta y en varios casos la electrificación está empujando a cerrar ciclos.

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A continuación, un repaso por algunos de los modelos que no continuarán más allá de 2026 en Estados Unidos.

Ford Escape y Audi A4 cambian de rumbo

El Ford Escape enfrenta un obstáculo importante en varios estados del país. La versión 2026 no cumple con los requisitos de emisiones establecidos por la Junta de Recursos del Aire de California, lo que impide su venta en lugares como California, Massachusetts, Oregón, Nueva York, Washington y Vermont.

Ese escenario limita su presencia en mercados clave y pone en duda su continuidad en la forma actual.

Por otro lado, el Audi A4 también está cerrando una etapa. La versión actual con motor de combustión dejará de producirse después del año modelo 2025. El sedán compacto de lujo ofrecía un motor turbo de 2.0 litros y un precio inicial cercano a $45,395 dólares.

La marca alemana tiene otros planes para ese nombre. Audi pretende revivir el A4 en el futuro, pero con una propuesta totalmente eléctrica.

BMW reduce su catálogo de deportivos

La gama de BMW también tendrá cambios importantes. El BMW X4, un SUV coupé que debutó en 2014, dejará de fabricarse después del año modelo 2025. Aunque en su momento fue un modelo popular, el interés de los compradores ha ido disminuyendo con el tiempo. Su lugar dentro del catálogo será ocupado por el nuevo X2 con diseño tipo crossover coupé.

La despedida más notable dentro de la marca llega con la Serie 8. Tanto las versiones coupé como Gran Coupé finalizarán su producción después de 2025. Este modelo apareció en 2018 como uno de los BMW más llamativos del catálogo.

Entre sus variantes destacaba el M8 Competition, equipado con un motor V8 biturbo de 4.0 litros que entregaba 617 caballos de fuerza.

SUV que también dicen adiós

El Cadillac XT4 también está dejando espacio para nuevos proyectos dentro de General Motors. Este SUV compacto, que llegó al mercado en 2019, dejará de producirse para facilitar la llegada de modelos eléctricos dentro del grupo.

Mercedes-Benz también está revisando su catálogo. La marca alemana busca simplificar su oferta y todo apunta a que las versiones coupé de los SUV GLC y GLE desaparecerán hacia finales de 2026.

Curiosamente, el GLC ha mostrado buenos resultados comerciales. Sus ventas crecieron un 58% en 2024, pero aun así la compañía quiere reducir la cantidad de variantes disponibles.

Sedanes y coupés que cierran su ciclo

En Infiniti también hay cambios. El QX50 fue el modelo más vendido de la marca en 2024 con más de 10,000 unidades, pero la compañía decidió finalizar su producción junto con el QX55 después del año modelo 2025. La estrategia ahora se centra en el SUV QX60.

Otro caso interesante es el Porsche Macan. Este modelo fue el vehículo más vendido de la marca con 26,947 unidades en 2024. Aun así, su futuro está ligado a la transición hacia versiones eléctricas.

En el terreno de los sedanes, el Subaru Legacy también prepara su despedida. Este modelo apareció en 1990 y durante décadas fue una pieza clave para la marca gracias a su tracción total y su enfoque equilibrado.

La versión actual se vende desde unos $26,180 dólares y puede llegar a alrededor de $40,000 dólares en la variante Touring XT con 260 caballos de fuerza.

Lexus también está cerrando el capítulo del RC y RC F. Este coupé nunca logró cifras de ventas especialmente altas y en 2024 se vendieron menos de 2,000 unidades.

Nissan y Volvo también hacen ajustes

El Volvo S60 es otro sedán que se acerca a su final. Desde su debut en el año 2000 atrajo a compradores que buscaban un sedán deportivo con opciones de tracción total. Sin embargo, sus ventas nunca alcanzaron grandes volúmenes.

Nissan también está reorganizando su oferta. Tras la salida del Maxima, ahora el Altima es el siguiente sedán que se despedirá del mercado estadounidense.

Este modelo debutó en 1993 y actualmente tiene un precio que va desde aproximadamente $28,140 dólares hasta cerca de $37,210 dólares en su versión SR VC-Turbo con 248 caballos de fuerza.

El futuro del Nissan Versa tampoco está completamente claro. Aunque la marca no ha confirmado su salida, algunos analistas creen que uno de los autos más económicos del país podría desaparecer antes de 2026, incluso después de haber mostrado un repunte en ventas durante 2025.

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