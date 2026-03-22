La pickup más brutal del mundo es eléctrica y está en EE.UU.

No parece lógico pensar que una pickup de más de 4,000 kilos pueda acelerar como un superdeportivo, pero eso es exactamente lo que está pasando. GMC decidió llevar el concepto al límite y el resultado es una máquina que rompe cualquier referencia previa en su segmento.

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La Hummer EV 2026 no busca ser discreta. Desde el primer momento deja claro que su objetivo es otro.

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Potencia descomunal, tecnología de última generación y una presencia que no pasa desapercibida. Todo eso empaquetado en una pickup que, además, es completamente eléctrica.

Una bestia eléctrica sin comparación

Las cifras ayudan a entender el nivel de este modelo. Con 1,160 caballos de fuerza, se posiciona como la pickup de producción más potente del mundo. Pero no es solo potencia, también es cómo la entrega.

Gracias a sus tres motores eléctricos y tracción total permanente, puede acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2.8 segundos. Es un registro que deja atrás a muchos deportivos tradicionales, algo que hace unos años parecía imposible para un vehículo de este tamaño.

El torque también juega en otra liga. Con hasta 13,000 lb-pie en las ruedas, la sensación de empuje es inmediata. Todo esto se puede liberar con modos específicos pensados para sacar el máximo rendimiento cuando las condiciones lo permiten.

Preparada para salir del asfalto

Más allá de la velocidad, esta Hummer está diseñada para ir donde otras no llegan. GMC incorporó soluciones que cambian la experiencia fuera del camino.

Uno de los sistemas más llamativos es la dirección trasera avanzada, que permite maniobras mucho más precisas en espacios complicados. A esto se suma la posibilidad de desplazarse en diagonal a baja velocidad, algo especialmente útil en terrenos difíciles.

Detalles de la GMC Hummer EV. Crédito: GMC. Crédito: Cortesía

También cuenta con un modo que eleva la carrocería para superar obstáculos y diferenciales bloqueables que mejoran la tracción en condiciones extremas. La suspensión adaptativa y las protecciones inferiores completan un paquete pensado para enfrentar cualquier escenario.

Lujo y tecnología en cada detalle

El exterior mantiene ese aire robusto que siempre caracterizó a Hummer, pero con un toque moderno. Luces LED, líneas marcadas y opciones como el techo desmontable le dan una identidad muy particular.

Por dentro, la experiencia cambia por completo. Pantallas de gran tamaño, sistema de sonido premium y acabados cuidados hacen que no se sienta como una pickup tradicional. Incluso incorpora sonidos artificiales que acompañan la conducción en ciertos modos, buscando reforzar la experiencia.

La conectividad también es protagonista, con integración de servicios digitales que facilitan desde la navegación hasta la gestión de la carga.

La GMC Hummer EV. Crédito: GMC. Crédito: Cortesía

Autonomía, carga y precio

En términos de uso diario, la Hummer EV ofrece una autonomía que puede alcanzar los 583 kilómetros según la versión. Además, admite carga rápida de alta potencia, lo que permite recuperar buena parte de la batería en poco tiempo.

El precio arranca en torno a $97,200 dólares para la versión de entrada, mientras que configuraciones más completas superan los $105,300 dólares. No es una pickup accesible, pero tampoco pretende serlo.

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