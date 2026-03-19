Mercedes apunta a 800 km con su nuevo Clase A eléctrico

Las decisiones dentro de Mercedes-Benz no siempre siguen un camino predecible, y eso es justamente lo que está pasando con su gama de acceso. Cuando parecía que el futuro del segmento compacto estaba definido, nuevas pistas empezaron a cambiar el panorama por completo.

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La idea inicial era clara. El CLA eléctrico iba a convertirse en la puerta de entrada al universo cero emisiones de la marca.

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Sin embargo, los últimos movimientos y declaraciones internas apuntan a que el histórico Clase A todavía tiene mucho que decir. Y no hablamos de una simple actualización, sino de un replanteamiento profundo.

Un regreso que pocos esperaban

El rumor sobre una nueva generación del Clase A empezó a sonar con fuerza hace algunos meses. Al principio parecía poco probable, sobre todo considerando la estrategia eléctrica que la marca venía mostrando. Hoy, la historia es distinta.

Todo indica que el compacto regresará alrededor de 2029, coincidiendo con el cierre del ciclo de la generación actual. Esto no solo asegura su continuidad, también lo posiciona como una pieza clave dentro del futuro eléctrico de Mercedes.

Las declaraciones de Rober Lesnik terminaron de confirmar el rumbo. “El actual Clase A se trasladará a la planta de Hungría el próximo año. La planta está equipada para la próxima generación del Clase A”. Con esto, queda claro que el proyecto ya está en marcha.

La nueva parrilla de Mercedes. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

Plataforma compartida y más opciones

Uno de los puntos más interesantes es la base técnica que utilizará el nuevo modelo. El próximo Clase A se apoyará en la plataforma MMA, la misma que da vida al CLA eléctrico.

Esto abre la puerta a múltiples configuraciones. No solo habrá versiones totalmente eléctricas, también podrían aparecer alternativas híbridas. La flexibilidad es clave en esta etapa de transición, y Mercedes parece tenerlo claro.

Además, se espera que el modelo ofrezca variantes con tracción trasera o integral, algo que ampliaría su atractivo frente a otros compactos eléctricos del mercado.

La promesa de los 800 kilómetros

Aquí es donde el proyecto empieza a llamar realmente la atención. El nuevo Clase A podría alcanzar o incluso superar los 800 kilómetros de autonomía, una cifra que lo pondría en la parte alta del segmento.

Este rendimiento estaría ligado a una mejor aerodinámica y a un peso contenido. No es casualidad. Mercedes lleva tiempo afinando estos aspectos en sus modelos eléctricos, buscando eficiencia sin sacrificar prestaciones.

Mercedes-Benz CLA 2025. Crédito: Mercedes-Benz. Crédito: Cortesía

También se esperan versiones con un enfoque más deportivo, posiblemente desarrolladas por AMG, lo que añadiría un extra de carácter a la gama.

Un diseño más estilizado

El lenguaje de diseño también evolucionará. Según explicó el propio Lesnik, “El próximo Clase A debería tener una carrocería con la cabina hacia atrás, más elegante que el diseño con la cabina hacia adelante”.

Esto sugiere una silueta más dinámica, cercana a lo que ya se ve en otros modelos recientes de la marca. Aun así, mantendrá su esencia de compacto, adaptándose a las nuevas tendencias sin perder identidad.

Aunque todavía es pronto para cifras definitivas, se espera que este nuevo Clase A eléctrico se ubique como el modelo de entrada a la gama. Tomando como referencia otros modelos actuales, su precio podría rondar los $49,000 dólares.

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