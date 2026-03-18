GV60 Magma, así lleva Genesis los límites del lujo deportivo

Hablar del Genesis GV60 Magma no es simplemente entrar en el terreno de los autos eléctricos rápidos. Aquí hay una intención clara de ir más allá de los números y construir una experiencia que se sienta viva, cercana, casi visceral.

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Genesis no está jugando a ser una marca deportiva, está tratando de demostrar que puede competir de tú a tú en un segmento donde la emoción suele estar dominada por motores tradicionales.

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El resultado es un modelo que transmite carácter desde el primer contacto. No se trata solo de acelerar fuerte o de ofrecer cifras impresionantes, sino de cómo todo eso se integra en una propuesta coherente, con identidad propia. Esa mezcla entre sofisticación y rendimiento es, precisamente, lo que empieza a definir a la marca.

“En muy poco tiempo, nuestros ingenieros han logrado algo verdaderamente extraordinario”, afirmó Manfred Harrer, presidente y director de la división de I+D de Hyundai Motor Group. “Han creado un coche que no solo es rápido, sino que es auténticamente Genesis; un coche que inspira confianza y proporciona una verdadera conexión emocional”.

Prestaciones que marcan el ritmo

Las cifras están ahí y son contundentes. El GV60 Magma acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3,4 segundos y alcanza los 200 km/h en 10,9 segundos. Su potencia máxima llega a 650 CV, con un par de 790 Nm y una velocidad punta de 264 km/h.

El Genesis GV60 Magma. Crédito: Genesis. Crédito: Cortesía

Pero lo interesante no es solo cuánto corre, sino cómo lo hace. Los motores eléctricos, tanto delantero como trasero, han sido optimizados para trabajar con mayor eficiencia a altas revoluciones, alcanzando hasta 20,920 rpm. Eso se traduce en una entrega de potencia constante, sin desfallecimientos incluso cuando la velocidad aumenta.

A esto se suma un sistema de control de motor de dos etapas que permite superar una de las limitaciones habituales de los eléctricos, la pérdida de empuje a velocidades elevadas. El modo Boost, por ejemplo, libera toda la artillería durante 15 segundos, ofreciendo un extra de potencia que se siente especialmente en adelantamientos o conducción deportiva.

Cinco formas de entender la conducción

El GV60 Magma no se limita a ser rápido en línea recta. Su planteamiento incluye distintos modos de conducción que adaptan el carácter del vehículo a cada situación.

El modo Range prioriza la eficiencia y busca estirar al máximo la autonomía. Comfort encuentra ese punto medio ideal para el día a día, mientras que Sport aporta una respuesta más directa y dinámica.

Luego aparecen los modos exclusivos del Magma. Sprint está pensado para quienes buscan sensaciones fuertes, con una entrega de par más agresiva. GT, en cambio, combina el confort de un gran turismo con la capacidad de acelerar con contundencia cuando se le exige.

Genesis GV60 Magma. Crédito: Genesis. Crédito: Cortesía

Un pedal que cambia la experiencia

Uno de los detalles más interesantes está en algo tan simple como el acelerador. Genesis ha trabajado específicamente en la resistencia del pedal para mejorar la sensación de control.

“Se ha aumentado la resistencia del pedal en todos los rangos para mejorar el control sobre la aceleración”, afirmó Taejun Kang, ingeniero de investigación sénior del equipo de pruebas de rendimiento de los vehículos eléctricos de Genesis.

En la práctica, esto significa que el conductor percibe mejor lo que está pasando bajo el pie. En conducción suave, el pedal responde con ligereza.

Cuando se exige más, la resistencia aumenta y permite dosificar la potencia con mayor precisión. Es un pequeño ajuste que termina marcando una gran diferencia en la conexión entre el auto y quien lo conduce.

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