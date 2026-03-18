El Volvo EX30 se despide de EE.UU. antes de lo esperado

No todos los lanzamientos logran consolidarse, incluso cuando llegan con una propuesta atractiva. El Volvo EX30 parecía tener todo a su favor, diseño moderno, enfoque urbano y un precio competitivo dentro del mundo eléctrico. Sin embargo, su paso por Estados Unidos será mucho más corto de lo esperado.

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La marca sueca confirmó que este SUV eléctrico dejará de comercializarse en ese mercado tras el año modelo 2026. La producción destinada a Estados Unidos se detendrá hacia finales del verano, marcando el cierre de una etapa que apenas alcanzó los dos años.

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Lo llamativo es que esta decisión no implica el fin del modelo a nivel global. El EX30 seguirá disponible en otros mercados como Canadá y México, donde su propuesta todavía encaja mejor dentro del contexto actual.

Aranceles y mercado, una combinación complicada

Aunque Volvo no dio una explicación detallada, hay dos factores que ayudan a entender el movimiento. Por un lado, el aumento de los aranceles ha complicado la ecuación financiera. El EX30, que comparte base con modelos desarrollados en China, tuvo que adaptarse rápidamente a los cambios regulatorios.

Inicialmente, la marca optó por fabricar unidades en Bélgica para esquivar el arancel del 100% a los eléctricos chinos. Pero la jugada no fue suficiente. Una nueva política impuso un impuesto del 25% a todos los autos importados, sin importar su origen, elevando considerablemente los costos.

Aparece el Volvo EX30 2027. Crédito: Volvo. Crédito: Cortesía

A esto se sumó otro golpe clave. La eliminación del crédito fiscal federal para vehículos eléctricos redujo el atractivo del modelo de forma inmediata. Los números lo reflejan con claridad.

En septiembre se vendieron 542 unidades, mientras que en octubre la cifra cayó a 184. Desde entonces, el EX30 no volvió a superar las 500 unidades mensuales. En todo 2025, Volvo colocó 5,409 unidades en Estados Unidos.

Un eléctrico accesible que prometía mucho

Parte del atractivo del EX30 estaba en su posicionamiento. Era el modelo eléctrico más asequible de Volvo en ese mercado, con un precio base de $40,345 dólares. La versión más completa, el Cross Country Ultra Twin Motor, se mantenía por debajo de los $50,000 dólares.

Más allá del precio, también ofrecía argumentos interesantes en lo mecánico. La versión Single Motor, con tracción trasera, entregaba 268 hp y una autonomía de hasta 261 millas. Por su parte, la variante Twin Motor elevaba la potencia a 422 hp, con tracción total y una aceleración de 0 a 60 mph en apenas 3,3 segundos.

Ese equilibrio entre prestaciones y formato compacto lo convertía en una opción atractiva para quienes buscaban un SUV eléctrico ágil, con cierto enfoque deportivo y pensado para el uso diario.

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